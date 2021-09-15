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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العليا للفيروسات: 15% من مصابي كورونا عُرضة للجلطات.. وهذه خطورة أدوية السيولة|فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور عادل خطاب عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، إن الحاصلين على لقاح كورونا لا يكونون أكثر عرضة للإصابة بأعراض شديدة حال الإصابة بفيروس كورونا على عكس غير الملقحين .


وأضاف  عادل خطاب  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" منذ بداية انتشار فيروس كورونا تم اكتشاف وجود نسبة 15 % من مرضى كورونا يصابون بجلطات في القلب والأوعية الدموية".

 

وتابع عادل خطاب: "يجب ان يتم التعامل مع  أدوية السيولة بميزان من الذهب ، ويجب ان يتم تشخيص مصابي كورونا من قبل أطباء متخصصين ".

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وتابع عادل خطاب : "في الحالات البسيطة والمتوسطة من الممكن أن يصاب  المريض بجلطات ولكن الجلطات تزيد خطورتها مع حالات الإصابة الشديدة".

 

ولفت عادل خطاب:"بلاش ناخد بروتوكول علاج فيروس كورونا دون استشارة طبيب خاصة دواء السيولة لأن التشخيص الخاطئ والحصول على دواء السيولة بدون استشارة طبيب قد يؤدي إلى حدوث نزيف داخلي".



 

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