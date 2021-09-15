الزراعة توضح مزايا مشروع المزارع المصرية النموذجية

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة ، إن الموارد الزراعية متاحة فى القارة الإفريقية ومتعددة ومنها الخبرات الزراعية ، الموارد الزراعية الكبرى وما ينتج عنه من توفير فرص لأبناء القارة الإفريقية .

وأضاف " محمود " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مصر قامت بإنشاء 9 مزارع فى عدد من الدول الافريقية وتعددت ما بين الانتاج السمكى ، الزراعى ، النباتى خاصة أن مصر تتميز بانتاجها السمكى .



وأشار إلى أن مشروع المزارع المصرية النموذجية يتضمن أخذ قطعة أرض زراعية وتطبيق معدلات أبحاث زراعية عليها وانتظار نتائجها بشأن التقاوى وقدرتها على مواجهة الظروف المناخية المختلفة ، والمعدلات الانتاجية بالاضافة لتطبيق برامج لرفع قدرات مزارعى القارة الافريقية لرفع كفائتهم وقدراتهم الانتاجية ، وتحقيق معدلات تنمية كبرى .



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، قد أصدر مؤخرا العدد الرابع من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٧ وحتى ١٣ سبتمبر الجاري.



واشار الانفوجراف الى انه قد قامت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة بحصاد ٢ حقل إرشادي تعليمي (حقل أبيض هجين فردى١٣١، حقل أصفر هجين فردى ١٦٨) والتابع للحملة القومية لمحصول الذرة الشامية موسم ٢٠٢١، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، عددا من الاجتماعات مع مديري الادارات الزراعية، لمناقشة موضوعات يأتي على رأسها: الزراعة النظيفة، والتحول لنظم الري الحديث وتكثيف حملات التوعية في هذا المجال، فضلا عن تأهيل المساقي، كما تم تنظيم يوم حصاد لمحصول الذرة الشامية



وخلال هذا الاسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة 19 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، كما تم متابعة منظومة كارت الفلاح وعمليات صرف الأسمدة، كذلك تم شن حملات للرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم المرور على (43) لبيع المبيدات والمخصبات الزراعية .