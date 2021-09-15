ميلان يتحدى ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

يستضيف ليفربول الإنجليزي بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح نجم الفريق، ميلان الإيطالي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويتواجد ليفربول في مجموعة تضم أيضا كل من بورتو وأتلتيكو مدريد، فضلا عن منافسه اليوم، ميلان.

وعن المهمة التي يواجهها ليفربول في مجموعاته بدوري الأبطال، قال يورجن كلوب المدير الفني:"هي مجموعة صعبة. لا أعتقد أن أحدا منا قال إنها مجموعة رائعة عندما رآها (خلال سحب القرعة)."

ويغيب عن ليفربول هارفي إليوت الذي تعرض لخلع في الكاحل، ويعتمد الألماني يورجن كلوب عليه بشكل أساسي منذ بداية الموسم، حيث يقدم اللاعب مستويات جيدة رغم صغر سنه.

ميلان

عاد ميلان لدوري أبطال أوروبا، بعدما غاب عنها منذ 2014، ويأمل الروسونيري أن يتمكن من تخطي دور المجموعات أقل تقدير.

ويفتقد ميلان لخدمات نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد أن شعر بألم في وتر العرقوب أثناء التدريبات صباح أمس الثلاثاء.

وجاءت قائمة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مايجنان ـ تاتا روشانو ـ جونجدال.

الدفاع: سيمون كايير ـ أليسيو رومانيولي ـ فيكايو توموري ـ بالو توريه ـ دافيدي كالابريا ـ جابيا ـ ثيو هيرنانديز ـ جونيور كالولو.

الوسط: إسماعيل بن ناصر ـ فرانك كيسي ـ إبراهيم دياز ـ ساليميكرس ـ أليساندرو تونالي.

الهجوم: أنتي ريبيتش ـ رافائيل لياو ـ أوليفيه جيرو ـ مالديني.