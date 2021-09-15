عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميلان يتحدى ليفربول في دوري أبطال أوروبا.. الليلة

ليفربول ضد ميلان
ليفربول ضد ميلان

يستضيف ليفربول الإنجليزي بقيادة محترفنا المصري محمد صلاح نجم الفريق، ميلان الإيطالي، اليوم، الأربعاء، في تمام التاسعة مساء، على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

 ويتواجد ليفربول في مجموعة تضم أيضا كل من بورتو وأتلتيكو مدريد، فضلا عن منافسه اليوم، ميلان.

وعن المهمة التي يواجهها ليفربول في مجموعاته بدوري الأبطال، قال يورجن كلوب المدير الفني:"هي مجموعة صعبة. لا أعتقد أن أحدا منا قال إنها مجموعة رائعة عندما رآها (خلال سحب القرعة)." 

ويغيب عن ليفربول هارفي إليوت الذي تعرض لخلع في الكاحل، ويعتمد الألماني يورجن كلوب عليه بشكل أساسي منذ بداية الموسم، حيث يقدم اللاعب مستويات جيدة رغم صغر سنه.

ميلان

عاد ميلان لدوري أبطال أوروبا، بعدما غاب عنها منذ 2014، ويأمل الروسونيري أن يتمكن من تخطي دور المجموعات أقل تقدير.

ويفتقد ميلان لخدمات نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بعد أن شعر بألم في وتر العرقوب أثناء التدريبات صباح أمس الثلاثاء.

وجاءت قائمة ميلان كالتالي:

حراسة المرمى: مايك مايجنان ـ تاتا روشانو ـ جونجدال.

الدفاع: سيمون كايير ـ أليسيو رومانيولي ـ فيكايو توموري ـ بالو توريه ـ دافيدي كالابريا ـ جابيا ـ ثيو هيرنانديز ـ جونيور كالولو.

الوسط: إسماعيل بن ناصر ـ فرانك كيسي ـ إبراهيم دياز ـ ساليميكرس ـ أليساندرو تونالي.

الهجوم: أنتي ريبيتش ـ رافائيل لياو ـ أوليفيه جيرو ـ مالديني.

ليفربول الانجليزي يورجن كلوب دوري ابطال أوروبا أتلتيكو مدريد ليفربول

ترشيحاتنا

مصطفى مدبولي: نبني الثقة بيننا وبين المواطن في كل مشاريع الدولة

وزير النقل يبحث مع وزير المواصلات الليبي لبحث التعاون في تطويرالموانئ البرية والجافة

مدبولي: استمرار نمو الاقتصاد بمعدلات كبيرة رغم جائحة كورونا

ريال مدريد في ضيافة إنتر ميلان بمواجهة مكررة بدوري أبطال أوروبا

حياتهم في خطر.. قرار من وزارة الداخلية: سنبقي على ألفي أفغاني في ألمانيا

بعد قرارات وزير التعليم.. 10 فئات معفاة من المصروفات ومساعدات نقدية لهولاء الطلاب| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

فينجادا ينهي الجدل بشأن إلغاء كأس مصر

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

القصة الكاملة لحقيقة زواج تامر حسني من فنانة شابة سرا

يوسف الحسيني لـ عدلي القيعي : اللي حصل من سيادتك إمبارح ميصحش|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

ضياء العطيفى يكتب: الأغنية الملغومة تبحث عن تشريع عقابي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

ريهام مازن

العلاقات المثلية وإلغاء تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ