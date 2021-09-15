ريال مدريد في ضيافة إنتر ميلان بمواجهة مكررة بدوري أبطال أوروبا

يحل ريال مدريد ضيفا على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب “سان سيرو”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وستكون المواجهة بين إنتر وريال مدريد مكررة للعام الثاني على التوالي، في دور المجموعات، حيث تواجها في الموسم الماضي بالجولتين الثالثة والرابعةـ وفاز ريال مدريد في ألفريدو دي ستيفانو وسان سيرو على السواء: 3-2 في مباراة الذهاب بأهداف بنزيما وراموس ورودريجو؛ و 0-2 في مباراة الإياب بهدف من هازارد وآخر بنيران صديقة. تأهل فريقنا في صدارة المجموعة، بينما أُقصي الفريق الإيطالي من المسابقة.

إنترميلان المنافس الذي سيواجهه ريال مدريد هو حامل لقب الدوري الإيطالي. حقق الفريق الذي يقوده سيموني إنزاجي سلسلة انتصارات كاملة في الدوري حتى نهاية الأسبوع الماضي، عندما حقق التعادل خارج أرضه ضد سامبدوريا وتراجع إلى المركز الرابع. يُعد كوريا ولوتارو مارتينيز، بهدفين لكل منهما، أفضل هدافي الفريق.

ويخوض إنتر وريال مدريد مباراتهما ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا شاختار دونيتسك الأوكراني وشريف تيراسبول المولدوفي.

ويفتقد ريال مدريد لخدمات، فيرلاند ميندي، ومارسيلو، وتوني كروس، وداني سيبايوس، وجاريث بيل.

وجاءت قائمة ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - توني

خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - فاييخو - ناتشو - ميجيل

خط الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - فالفيردي - فاسكيز - إيسكو - كامافينجا - بلانكو

خط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - يوفيتش - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو دياز.