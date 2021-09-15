عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 241 محضرا وغلق وتشميع 50 ورشة ومحل تجاري في حملات بالغربية

حملات لمتابعة الالتزام
حملات لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق بالغربية

شنت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، وذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

في الغربية.. إحالة معلمين للتحقيق بسبب الانصراف بدون إذن


جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

 

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع  50  ورشة ومحل تجاري،  مصادرة 46 شيشة وتحرير 241 محضر متنوع ما بين " 133 عدم ارتداء كمامة، 47 نظافة، 5 بيئة، 61 إشغال " بجانب فض 6 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 7 مراكز دروس خصوصية وتطهير 181 منشأة .


وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.

حملات الغربية اغلاق مقاهي مخالفة الإجراءات الإحترازية امن الغربية

موضوعات متعلقة

ضبط أكثر من 2 طن أسماك مدخنة غير صالحة في الغربية

ترشيحاتنا

شهر على حكم طالبان .. أبرز ما جرى في أفغانستان خلال 30 يوما

مدبولي: توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة واستمرار المراقبة على الأسواق

50 مليون جنيه من وزارة الأوقاف لصندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة

٢٥ فائدة تحدث لك فى الدنيا بسبب الصدقة

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2022

"معًا نطمئن .. سجل الآن".. رئيس الوزراء يدشن حملة لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهتى ليبيا .. أول طلب لـ كيروش مدرب منتخب مصر من اتحاد الكرة

أنغام لـ عمرو أديب: «شيلوا الصورة دي».. والإعلامي يرد: «هرفد اللي نزلها»|فيديو

بمختلف محافظات الجمهورية.. إرسل الكود الموجود داخل الكيس لتربح شقة كاملة التشطيب

شجاعة مدرس بالأزهر تنقذ طفلتين من الموت تحت عجلات قطار المنوفية

إسرائيل تتلف شحنة لقاحات كانت في طريقها لـ غزة | تفاصيل

استجابة فورية من لجنة الاستغاثات الطبية لولي أمر يتألم نجله بسبب حروق شديدة

عاجل|مجلس الأمن يصدر بياناً غداً بشأن سد النهضة..وهذا فحواه

تعالج 24 مرضا.. تناول كوبا من الحليب مع القرنفل على الريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ابتلاع طائرة درون.. شاهد لحظة خروج دخان كثيف من فم تمساح|فيديو

رغم انقطاع دورتها وعقم زوجها.. عجوز حامل في سن الـ 62 عامًا|صور

عمره 28 ألف عام.. استخراج الأسد "سيمبا" من أعماق الجليد محنط وسليم كلياً|صور

بعد الزفاف .. عروس تخدع زوجها وتهرب بالأموال والمجوهرات

فيديو

ما ناقصها شي .. طليقة زوج أصالة تخطف الأنظار بجمالها |فيديو جراف

فيديو جراف| وفاة الفنان أحمد هيبة فى حادث أليم.. ماذا تعرف عنه

استقبال خاص لأبطال النجمة العاشرة في حفل الأهلي

الأهلي يكرم الراحل محمد عبدالوهاب في احتفالية تدشين النجمة العاشرة

المزيد

ساحة رأي

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

رمضان البيه يكتب: أفيقوا أمة الإسلام

حنان ابراهيم تكتب: محمود العربي

ليلى موسي تكتب: جدلية العلاقة ما بين الوطنية والأمن الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

مجدي أبوزيد

المصرى البورسعيدى على طريق البطولات

المستشار أسـامة الصعيدي

حياة كريمة وحقوق الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ