تحرير 241 محضرا وغلق وتشميع 50 ورشة ومحل تجاري في حملات بالغربية

شنت الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن والأحياء بمحافظة الغربية حملات على الورش الحرفية والمقاهي والمحال التجارية، وذلك لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق الواردة في قرار وزير التنمية المحلية ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.



جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع 50 ورشة ومحل تجاري، مصادرة 46 شيشة وتحرير 241 محضر متنوع ما بين " 133 عدم ارتداء كمامة، 47 نظافة، 5 بيئة، 61 إشغال " بجانب فض 6 سرادقات عزاء وأفراح وغلق 7 مراكز دروس خصوصية وتطهير 181 منشأة .



وتهيب محافظة الغربية بالمواطنين بالالتزام بقرارات الدولة المصرية واتباع كافة قواعد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصاً على صحتهم وسلامتهم.