تراجع واردات مصر من اللحوم 32.3% خلال عام|خاص

تراجعت واردات مصر من اللحوم بنحو 32.3% يونية 2021 مقارنة بـ يونية 2020، وذلك وفقا لتقرير التجارة الخارجية الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والتي حصل صدى البلد على نسخة منها.

ووفقا للبيانات الإحصائية، سجلت واردات مصر من اللحوم ، 90 مليون دولار يونية 2021 مقابل 132.9 مليون دولار يونية 2020 بنسبة انخفاض قدرها 32.3%.

واردات مصر من اللحوم والألبان خلال عام

كما تراجعت واردات مصر من الالبان ومنتجاتها مسجلة 75.5 مليون دولار يونية 2021 مقابل 84.7 مليون دولار يونية 2020 بنسبة انخفاض قدرها 10.8%.

وبلغت قيمة استيراد مصر من القمح وفقا للبيانات الإحصائية، 68.4 مليون دولار يونية 2021 مقابل 178.4 مليون دولار يونية 2020 بنسبة انخفاض قدرها 61.6%.

كما بلغت قيمة الواردات من فول صويا 175.9رمليون يونية 2021 مقابل 309.2 مليون دولار يونية 2020 بنسبة انخفاض قدرها 43.1%.

وبلغت قيمة الواردات من مواد كيماوية عضوية وغير عضوية 248.7 مليون دولار مقابل 265.5 مليون دولار يونية 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6.3%.

وبلغت قيمة الواردات من أجهزة تليفزيون للأفراد 76.5 مليون دولار يونية 2021 مقابل 307.7 مليون دولار يونية 2020 بنسبه انخفاض قدرها 75.1%.

و ارتفعت صادرات مصر من الملابس الجاهزة خلال يونيه 2021 بنحو 54.6% مقارنة بـ يونية 2020،حيث سجلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة 198.8 مليون دولار يونيو 2021 مقابل 128.6 مليون دولار خلال يونية 2020.

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 399.3 مليون دولار يونية 2021 مقابل 96.8 مليون دولار يونية 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 312.7%.

ووفقا للبيانات الإحصائية، بلغت قيمة الصادرات من بترول خام 231.7 مليون دولار يونية 2021 مقابل 100.9 مليون دولار يونيه 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 129.6%.

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب 64.6 مليون دولار يونية 2021 مقابل 11.9 مليون دولار يونية 2020 بنبة ارتفاع 444.4%.

وبلغت قيمة الصادرات من قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد 39.9 مليون دولار يونية 2021 مقابل 9.1 مليون دولار يونية 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 339.7%.