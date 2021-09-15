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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا للموسم الجديد.. معسكر مغلق لـ الإسماعيلي في الإسكندرية

فريق الإسماعيلى
فريق الإسماعيلى

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى بقيادة طلعت يوسف الدخول فى معسكر مغلق بالإسكندرية خلال الأسبوع المقبل ويستمر لمدة أسبوعين استعدادا للموسم الكروى الجديد.



ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن للموسم الكروى الجديد من أجل المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري.

ووقع يوسف على عقود تدريب الإسماعيلي منذ دقائق قليلة لمدة موسم قابل للتجديد، حال اتفاق الطرفين بنهاية الموسم.


وطالب طلعت يوسف بتأجيل قيادة تدريبات الدراويش إلى السبت المقبل نظرا لسفره إلى الإسكندرية لظروف شخصية خاصة به، بجانب جمع متعلقاته الشخصية ونقلها إلى الإسماعيلية.

ويتواجد محمد حمص في الجهاز الفني كمدرب، على أن يختار يوسف مدربًا عامًا، فيما ينضم خالد عبد الله للجهاز كمدرب للحراس المرمى، وأحمد عبد اللطيف كمخطط للأحمال.

 

وسبق لطلعت يوسف تدريب عدد كبير من الأندية في الدوري المصري، أبرزها كانت مع الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وبتروچيت، إلى جانب تجاربه مع طلائع الجيش واتحاد الشرطة أيضًا.



وفى هذا السياق، أكد طلعت يوسف، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، أن فريق الدراويش يمر بمرحلة انتقالية في الفترة الحالية.

 

وقال يوسف: "ليس لدي سقف للطموحات مع أي فريق أتولى تدريبه، طموحاتي مع الإسماعيلي لا حدود لها، سنحقق طموحات الجماهير، إذا تم تدعيم الفريق بلاعبين مميزين".

 

وأضاف: "لا يوجد فريق ينهي موسم وهو يصارع من أجل البقاء في الدوري وفي الموسم التالي ينافس على البطولات، الإسماعيلي حاليًا يمر بمرحلة انتقالية"، مضيفًا :"المنافسة على البطولات مرتبط بالتعاقدات التي ستبرمها الإدارة خلال الميركاتو الصيفي الجاري".

نادي الإسماعيلي الاسماعيلي طلعت يوسف فريق الإسماعيلي الدوري المصري

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