مد فترة تلقى المساهمات بمسابقة عفيفي مطر للشعر العربي حتى 15 أكتوبر

قرر أتيليه العرب للثقافة والفنون مد فترة تلقي المساهمات الشعرية والنقدية في مسابقة محمد عفيفي مطر إلى الخامس عشر من أكتوبر المقبل.

وقال هشام قنديل رئيس مجلس إدارة الأتيليه إن مساهمات الشعراء تقبل بنفس الشروط السابقة حتى منتصف أكتوبر المقبل، على أن تبدأ عمليات الفرز والاختيار الأولي حتي الخامس عشر من نوفمبر، ويتم بعد ذلك تحكيم الأعمال المرشحة للتنافس واختيار القائمة القصيرة، ثم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

وأضاف قنديل أن الشعراء الذين ارسلوا دواوينهم خلال فترة الكورونا يحق لهم المشاركة في المسابقة، التي تحمل هذه الدورة اسم الشاعر الراحل محمد عيد إبراهيم، وكان أحد أمناء الجائزة وأحد المساهمين في عمل منتدي عفيفي مطر.

وقال إن الجائزة الأولى للمسابقة الشعرية ستكون ٥٠ ألف جنيه للفائز الأول وثلاثين ألفا للفائز الثاني و٢٠ ألفا للفائز الثالث.

ودعا قنديل الشعراء إلى مراجعة الدواوين التي أرسلوها العام الماضي وإعادة إرسالها إذا لم تكن هناك تعديلات تقتضيها تجربتهم الشعرية، حتي تكون الدواوين معبرة تماما عن حالتهم الإبداعية الآن، أو استبدالها بنصوص أخرى إن كانت الدواوين القديمة صدرت في كتب منشورة، وأن يكتب المشارك علي مساهمته "هذه نسخة نهائية".

وأشار قنديل إلى أن فرع النقد في المسابقة سيكون للدراسات النقدية حول الشعر وقضاياه بشكل عام، وستحمل هذه الدورة من المسابقة اسم الناقد الكبير شاكر عبد الحميد الأمين العام لمنتدي عفيفي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، وستكون جائزة الدراسات النقدية ١٥ ألف جنيه.

ويشترط للمشاركة في مسابقة الشعر ألا يزيد سن الشاعر هذا العام عن أربعين عاما، وأن يكون الديوان المقدم "مخطوطا "– غير مطبوع"، ويتم إرسال النسخ الإلكترونية من الأعمال الشعرية والنقدية إلي البريد الإلكتروني لأتيليه العرب للثقافة والفنون "ضي".

وفي مسابقة النقد لا اشتراط لسن المشارك، فقط أن تكون الدراسة عن نقد الشعر وألا يقل عدد كلماتها عن ٧ آلاف كلمة.

ولفت قنديل إلى أن الأتيليه يخطط لإصدار مجلة ثقافية في بدايات العام المقبل، تعالج قضايا الفن والإبداع في مصر والعالم وتواكب الإبداع في الشعر والقصة والرواية والمسرح والسينما والفن التشكيلي.