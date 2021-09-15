حبس متهمين لسرقتهما مركبة توكتوك بالإكراه في الخليفة

قررت جهات التحقيق، حبس مجرمين اثنين، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه ، بعد إلقاء مسحوق الشطة عليه بدائرة قسم شرطة الخليفة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وتمكن رجال الأمن من ضبط مجرمين لقيامهما بارتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه ، بعد إلقاء مسحوق الشطة عليه .

وتبلغ لقسم شرطة الدرب الأحمر من سائق "توك توك" - مقيم بدائرة قسم شرطة الخليفة "مصاب بجروح وسحجات" قرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة الخليفة، إستوقفه شخصان وطلبا منه توصيلهما لمنطقة منشأة ناصر، وأثناء سيرهم بدائرة القسم طلب أحدهما منه التوقف لشراء بعض المستلزمات.

وفور توقفه قام الثانى بإلقاء مسحوق الشطة على وجهه وقام الأول بدفعه خارج مركبة التوك توك والتعدى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابته وإستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة) تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض "كتر").