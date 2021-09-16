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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خدمات تنافسية.. تخطيط الشارقة تعتمد خطتها الاستراتيجية 2022-2024

خالد بن بطي المهيري
خالد بن بطي المهيري

اعتمدت دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة خطتها الاستراتيجية 2022 – 2024 تحت شعار "تخطيط حضري مستدام وخدمات تنافسية" وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم في جزيرة العلم بإمارة الشارقة.

حضر الاجتماع المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة ومدراء الإدارات والمختصين بمكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

 

وأشار المهندس خالد بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تأتي في إطار مواكبة المتغيرات العالمية الجديدة بعد جائحة كورونا خاصة فيما يتعلق بأنظمة العمل بالمؤسسات وجودة الخدمات التي تقدمها للجمهور، والمشاركة المجتمعية وتحسين منظومة الشراكات والتعاون مع الجهات الخدمية ..لافتا إلى أن الخطة الاستراتيجية الجديدة تتسق أهدافها الاستراتيجية مع وثيقة "مبادئ الخمسين" لدولة الامارات العربية المتحدة والتي تمثل منهاجاً للمسار الاستراتيجي للدولة على كافة الأصعدة.

 

وذكر المهيري أن الخطة الاستراتيجية 2022 – 2024 اشتملت على 4 محاور رئيسية وهي "بيئة عمرانية رائدة ومستدامة ومحور خدمات تنافسية ومبتكرة ومحور التشاركية والعلاقات التعاونية ومحور الممكنات المؤسسية المتميزة وتهدف جميعها إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية مثل تصميم وتطوير بيئة عمرانية متوازية وشاملة وفق أحدث التصميمات المعمارية والحضرية بحيث تكون متوافقة مع الثقافة العمرانية والهوية المعمارية لإمارة الشارقة بالإضافة إلى تعزيز الابتكار والتنافسية في تقديم الخدمات الرئيسية والفرعية والمشتركة وتطوير قنوات تقديم الخدمة مع إعادة هندسة العمليات وتضمين الأنظمة الذكية والخدمات الالكترونية وتطوير المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية لتحقيق التكامل في الخدمات وتقديم تجربة متميزة للمتعاملين.

 

وأضاف المهيري أن محاور الخطة الاستراتيجية تهدف كذلك إلى تفعيل شراكات استراتيجية نوعية ومستدامة والبحث عن الفرص المستقبلية للتعاون الاستراتيجي لمساندة ودعم المشاريع المشتركة والتكنولوجية وإدارة مشاريع التخطيط العمراني والبنية التحتية إضافة إلى تحديث وإدارة نظم الحوكمة والأداء المؤسسي وتبني مفاهيم دعم اتخاذ القرار وتعزيز الثقافة والقيم المؤسسية وتحقيق مستويات أداء متميزة.

 

وأكد  إلى أن الخطة الجديدة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الإدارة المُثلى لتخطيط الأراضي والإسكان والتجديد الحضري والتراثي وتطوير مدن ومناطق وأحياء إمارة الشارقة واستكمال الخطة الاسكانية وتخصيص الأراضي لمواطني إمارة الشارقة إضافة إلى توفير تجربة فريدة ونوعية للمتعاملين من خلال تبني وتطبيق سياسات وأنظمة عمل مرنة وتوفير خدمات متميزة عبر جميع منصات وقنوات تقديم الخدمة.

 

كما دعا رئيس الدائرة الحضور إلى بذل المزيد من الجهد والتفاني من اجل التميز في الأداء والحفاظ على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدائرة في خدمة المراجعين وتلبية احتياجاتهم مبينا أن الخطة بمثابة خارطة لتنفيذ غايات وأهداف الدائرة وترجمتها الى مؤشرات قابلة للقياس وتحديد البرامج والأنشطة والإجراءات والمسئوليات والأطر الزمنية اللازمة لإنجازها.

 

من جهتها لفتت فاطمة الحصان مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة في دائرة التخطيط والمساحة إلى أهمية تعزيز عمليات التواصل مع كافة الشركاء الاستراتيجيين وتفعيل شراكات نوعية مع كافة المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية ذات الصلة بطبيعة عمل الدائرة والاستفادة من كوادر المجتمع المتميزة وتعزيز الاشراك المجتمعي لكافة الفئات المعنية بعملية التطوير العمراني بالإمارة.

 

ونوهت إلى التنسيق المستمر بين كافة الإدارات الفنية والإدارية والإدارة العليا وكافة المستويات الإدارية لضمان تنفيذ العمليات التشغيلية والمبادرات النوعية التي تشتمل عليها الخطة الاستراتيجية بالكفاءة المطلوبة إضافة إلى توفير مكتب التخطيط الاستراتيجي لكافة أدوات الدعم اللازم لتعميق الفهم بمحاور الاستراتيجية لدى موظفي الدائرة.

تخطيط الشارقة دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة تخطيط حضري مستدام وخدمات تنافسية المهندس خالد بن بطي المهيري الخطة الاستراتيجية 2022 – 2024 خالد بن بطي المهيري

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