رسميا.. شاومي تعلن عن هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE

أعلنت شركة شاومي، عن إصدار جديد من هاتف Mi 11 lite 5G، حيث يأتي هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE، مدعوما بمعالج كوالكوم Snapdragon 778G، بتكنولوجيا تصنيع 6 نانومتر.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بدقة عرض FHD+، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، تدعم تقنية HDR10 +.

سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE

وجاء هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 بوصة، بجانب كاميرا بدقة 8 ميجابكسل فائقة السرعة وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابكسل، داخل فتحة صغيرة أعلى الزاوية اليسرى العليا.

هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE

وبتصميم أنيق يبلغ وزنه 159 جراما، يأتي هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE، مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وبذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة للذاكرة الخارجية microSD.

ويعمل هاتف شاومي Xiaomi 11 Lite 5G NE، بواجهة المستخدم MIUI 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 11، بينما تأتي البطارية بقوة 4250 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، تشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز، مع تصنيف IP53 لمقاومة رذاذ الماء والغبار.

وتطلق شاومي هاتفها الجديد Xiaomi 11 Lite 5G NE، مقابل سعر 369 يورو (أي ما يعادل 6 آلاف و800 جنيه مصري)، لإصدار 6 + 128 جيجابايت، وبسعر حوالي 399 يورو (أي ما يعادل 7 آلاف و400 جنيه مصري)، لطراز 8 + 128 جيجابايت، وتتضمن خيارات الألوان الأسود والأزرق والوردي والأبيض.