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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في اليوم الثاني للموجة 18..إزالة 192 تعديا على 21 فدانا زراعيا بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة فقد تم إطلاق الموجه الـ ١٨ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، وذلك لإسترداد حق الدولة والشعب وتطبيق القانون على الجميع.

 

وأوضح المحافظ أن المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بازالة ٥٤ حاله تعدي على الأرض الزراعية بمساحة٢١ فدان و١٧ قيراط و ٧ سهم كما تم ازالة ١٣٨ تعديا بالبناء المخالف على مساحة ٢٧٣٥٨ متر بمراكز (ديرب نجم – ههيا - الزقازيق - مشتول السوق - بلبيس - أبو حماد - القنايات - كفر صقر - فاقوس - منيا القمح ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في ازاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

ووجه المحافظ بتشكيل لجان لمتابعة ورصد أي تعديات جديدة وإزالتها فى المهد حفاظاً على أراضى الدولة للإستفادة من تلك الأراضى في إقامة مشاريع سواء كانت زراعية أو خدمية أو تنموية، مناشدا المواطنين بعدم استغلال أراضي الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق.

الشرقية مخالفة تعديات البناء المخالف إزالة التعديات الزقازيق ممدوح غراب الرئيس عبدالفتاح السيسي اخبار الشرقية اخبار المحافظات

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