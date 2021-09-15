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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون جراحة.. الحيل الطبيعة للتخلص من الجلد الزائد

صدى البلد

يعانى الكثير من الأشخاص من ظهور زوائد الجلد فى الجسم؛ مثل خلف الرقبة أو على الأكتاف، وقد يضطر المصاب بها إلى اللجوء لطبيب جلدية للفحص وإزالتها بطرق مختلفة حديثة، لكن يمكنك التخلص منها بطريقة طبيعية في المنزل دون الحاجة إلى أي جراحة ولو بسيطة . 
 

لذا نقدم لك في هذا التقرير بعض الحيل الطبيعة بدون جراحه للتخلص من الجلد الزائد وفقا لموقع tipsandtricksarab .

الحيل الطبيعة بدون جراحه للتخلص من الجلد الزائد..
 

• زيت شجرة الشاي: 
يحتوي هذا الزيت على مواد مضادة للبكتيريا، والفيروسات، ويزيد رطوبة الجلد، ويستخدم هذا الزيت من خلال وضع ثلاث قطرات منه على الزوائد الجلديّة بعد تنظيف الوجه جيّداً، وتكرار هذه الخطوة ثلاث مرات في اليوم.

• عصير الليمون: 
تسرّع المواد الفعالة في عصير الليمون وبالأخص حمض الستريك تجفيف الزوائد الجلدية، وسقوطها بعد الاستمرار على دهن عصير الليمون عليها ثلاث مرات في اليوم لمدة أربعة أسابيع على الأقل.

•  خل التفاح: 
يستخدم الخل لعلاج مشاكل الجلد مثل حب الشباب، والالتهابات، بالإضافة إلى أنّه من أكثر العلاجات الطبيعيّة الفعالة لإزالة الزوائد الجلديّة، ويستخدم من خلال مزجه بالقليل من الماء، ثمّ دهنه على المناطق ثلاث مرات في اليوم حتّى تجف الزوائد وتسقط.

• كبسولات فيتامين E: 
تُمسح الزوائد الجلدية بالقليل من زيت فيتامين E، وتُغطى بواسطة اللاصق الطبيّ بإحكام والذي يمنع وصول الدم إليها ويسبب سقوطها، بالإضافة إلى أنّ هذا الزيت يساعد على التئام الجرح بعد سقوط الزائدة الجلدية.

•  الثوم: 
يحتوي الثوم على إنزيمات تقلل حجم الزوائد، ويستخدم من خلال هرس الثوم، ووضعه فوق المنطقة المصابة، وتركه طوال الليل، ثمّ غسله بالماء الدافئ، مع تكرار ذلك يومياً حتى تسقط الزوائد الجلدية.

•  إزالة الزوائد الجلديّة بطرق طبيّة يمكن اللجوء لخيارات طبية للتخلص من مشكلة الزوائد، مثل الليزر، أو الكيْ، أو الكشط، أو يمكن ربط الزائدة الجلدية بخيط رفيع حتّى تجف، مع تعقيم المنطقة جيّداً لتجنب حدوث إلتهاب.

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