عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الاستغفار والندم يكفيان للتوبة من الزنا؟.. علي جمعة يحدد 5 أمور

التوبة من الزنا
التوبة من الزنا

التوبة من الزنا .. جريمة الزنا من أكبر الكبائر التي نهى الله عنها ، لذا خصص الله عز وجل لها آيات في القرآن الكريم ، وحذر من الوقوع في هذه الكبيرة لان عواقبها وخيمة في الدنيا والآخرة ، وقال العلماء عن عقابها في الدنيا مؤكدين محو البركة في الرزق تعثر في أمور الحياة ، الشعور بالاكتئاب وعدم الاستقرار .

 وفي هذا السياق ارسل شاب سؤال الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول فيه" وقعت في الزنا فهل الاستغفار والتوبة تكفي وبما تنصحني ؟

الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب والمفتي السابق أكد أن الزنا حرام شرعًا ومن الكبائر، و القرآن الكريم حرم مقدماته كالخلوة واللمس والتقبيل والوعد مع الأجنبية، فقال الله تعالى: «وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا» الآية 32 من سورة الإسراء .

وأضاف جمعة أن النهي عن مقدمات الزنا أشد من التحريم، و الزنا ليس له كفارة إلا الاستغفار، والتوبة والتى تتمثل شروطها في الإقلاع عن الذنب، والندم على ما سبق، والعزم على عدم فعل ذلك مرة أخرى،  ضرورة نسيان الذنب.

 

هل التوبة من الزنا تكفي ؟ 

أكد مفتي الجمهورية السابق، إلى أن التوبة بعد ارتكاب الذنب الكبير تكفي ولا تحتاج إلى كفارة، لأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده فرحا شديدا، فمهما ارتكبت من معاصي جدد حياتك مع الله بالتوبة والمغفرة والأهم عقد النية بعدم العودة إلى ذلك أبدا .

وضرب جمعة مثلا بقصة ماعز الأسلمي الأسوة الحسنة عندما ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترف بارتكاب جريمة الزنا ، وطلب من النبي توقيع الحد عليه ، فقد روي أن رجلًا من الصحابة اسمه هزَّال هو الذي دفع ماعزًا إلى الاعتراف بجريمة الزنا، فلما أصرَّ ماعز على الاعتراف بالجريمة رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن ماعزًا كان محصنًا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَدَعِ الأمر يمرُّ دون أن ينصح لهزَّال -والأمة من بعده- قائلًا:‏ «وَاللهِ! يَا ‏هَزَّالُ لَوْ كُنْتَ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا مِمَّا صَنَعْتَ بِهِ».

و أوصى المفتي السابق من وقع في مثل هذه القاذورات والمعاصي فليحسن توبته بكثرة الصلاة والذكر والإكثار من الاستغفار والامتناع تماما عن المعاصي وإذا أراد أن يتصدق فهو خير لأن الصدقة تطفئ نار الخطيئة، ويكثر من الوضوء ونفع الناس ومساعدة المحتاجين ويكثر من ذكر الله.

التوبة من الزنا القران الكريم الدكتور علي جمعة الزنا

ترشيحاتنا

أخبار العالم| تطور جديد في ملف سد النهضة.. وماكرون يعلن مقتل أخطر إرهابي في الجزائر

تعليمات عاجلة لـ مدارس التعليم الفني بشأن نتيجة طلاب أولى و2 ثانوي

تاكيس جونياس: سأفوز بالدوري حال تدريبي الأهلي أو الزمالك.. موسيماني اتظلم

أوبو تستعد لإطلاق الإصدار العالمي من هاتف OPPO A16 في هذا الموعد

سورة من القرآن تقوي الذاكرة وتعالج النسيان

«تمارس الرذيلة دون مقابل» أقوال مفتش مكافحة الهجرة غير الشرعية في اتهام موكا حجازي بالتحريض على الفسق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

عاجل.. الزمالك ينفي هروب كارتيرون ويوضح السبب

سعر جديد للبنزين في مصر.. تعرف على موعد التطبيق

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ