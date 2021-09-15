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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنجاز مصري.. محمد أبوستيت يقتنص لقب بطولة العالم للكيك بوكسينج

العقيد الدكتور محمد
العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت

حقق العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت، لقب بطولة العالم للكيك بوكسينج «Air Forse One» بعد الفوز على اللاعب الروسي نيكيتا سيروفيشكن اليوم الأربعاء في البطولة المقامة بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي بمشاركة مصر والأردن وروسيا وهولندا.

وخلال مباراة ماراثونية تمكن البطل المصري من الفوز على نيكيتا سيروفيشكن بطل روسيا الذي يمتلك تاريخا كبيرا في لعبة الكيك بوكسينج حيث خاض 34 مباراة احترافية حقق الفوز في 24 مباراة منهم 10 لقاءات بالضربة القاضية و14 مباراة بالنقاط وخسر في 10 مباريات فقط لتعد خسارة اليوم من أبوستيت هي الحادية عشر في تاريخه الرياضي.

وشهد اللقاء الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحضور جماهيري مكثف من أجل تشجيع فريق القوات الجوية المصرية المكون من 11 لاعب ولاعبة.

وقدم العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت الشكر للقوات المسلحة ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للكيك بوكسينج على الدعم المستمر من أجل إقامة بطولة العالم للكيك بوكسينج «Air Forse One» مع توفير كافة الدعم لإنجاح البطولة.  

وأكد أبوستيت، أنه استعد جيدا لمواجهة نيكيتا سيروفيشكن بطل روسيا من خلال تدريبات مكثفة استمرت على مدار 45 يوما وأن الفوز بلقب بطولة العالم للكيك بوكسينج يمنحه آمال مستمرة للاستمرار على قمة اللعبة وتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات.

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