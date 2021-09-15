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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية تعلن نجاح ثاني عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة

نجاح ثانى عملية زرع
نجاح ثانى عملية زرع قرنية يؤكد المنصورة

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنجازا جديدا على يد أطباء الدقهلية، حيث نجح فريق طبي بإجراء ثاني عملية زرع قرنية بمستشفى رمد المنصورة في أقل من شهر، وهو ما يعد إنجازا جديدا يضاف إلى الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفى. 


وضم الفريق الطبي، كلا من الدكتور ناصر عمر، استشاري طب وجراحة العيون، والدكتور احمد سليم، استشارى طب وجراحة العيون، والدكتور مروة نبيه اخصائي طب وجراحة العيون، والدكتورة امل ابو ليلة استشاري التخدير، ورئيس قسم التخدير بالمستشفى، ومن التمريض “سارة المرشدي”، وبإشراف عام طبي واداري الدكتورة عبير عبد القادر استشاري طب وجراحة العيون ومديرة المستشفى. 


واطمأن وكيل وزارة الصحة، على الحالة الصحية للمريض عقب الانتهاء من العملية، كما تقدم بالشكر والتقدير لإدارة المستشفى بقيادة الدكتورة عبير عبد القادر، والأطقم الطبية والتمريض والاطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

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