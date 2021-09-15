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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة وقائد القوات الجوية ومساعد وزير الدفاع ورئيس جهاز الرياضة العسكري يشهدون فعاليات بطولة «Air Forse One» للكيك بوكسينج

صدى البلد

صبحي : 

دعم القيادة السياسية ركيزة أساسية لوصول الرياضة المصرية إلى مكانة مرموقة دولياً

تهنئة قلبية للقوات المسلحة والجوية والعقيد محمد عبده بفوزه بالبطولة 


شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، واللواء خالد شكري رئيس جهاز الرياضة العسكري ، واللواء يحيي زكريا مساعد قائد القوات الجوية ؛ انطلاق البطولة الاحترافية الدولية «Air Forse One» للكيك بوكسينج ، بمشاركة اوركسترا وزارة الشباب والرياضة .

 

في كلمته قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة : " كل الشكر والتقدير لقيادات القوات المسلحة المصرية وجهاز الرياضة العسكري علي هذا الجهد ودعم هذه البطولة ، ووجود العقيد محمد عبده أبوستيت في المباراة الافتتاحية ضد اللاعب الروسي فهو نموذج شبابي علمي يعبر عن قدرات القوات المسلحة المصرية في إخراج أبطال ونماذج بشكل علمي مدروس ،  ونفخر ونتشرف بأن يُرفع اسم علم مصر عالياً " .

 

وأكد وزير الرياضة علي الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسى للرياضة والشباب المصرى، ومتابعته لمشاركات أبطال مصر فى البطولات الرياضية الدولية، وتحفيزه لهم لتقديم أفضل أداء، مشيراً إلي أن استضافة البطولة الإحترافية تأتي استمراراً للتفرد والتميز المصري في استضافة مختلف البطولات والأحداث العالمية .

 

وقدم الوزير التهنئة إلي العقيد الدكتور محمد عبده أبوستيت لفوزه ببطولة "Air Forse One" ، وكان بطل مصر والقوات المسلحة في الكيك بوكسينج العقيد محمد عبده أبوستيت حصل  على بطولة العالم ٦ مرات ، بجانب بطولة العرب 5 مرات ودورة الألعاب العربية مرتين ، كما قدم الوزير التهنئة للقوات الجوية والقوات المسلحة المصرية علي هذا الفوز الكبير ، والذي لم يتأت إلا برعاية واهتمام القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي .


وأشاد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بالاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالبطولة والتي تقام بمشاركة 22 لاعبا من روسيا ، هولندا ، فرنسا ، الأردن،  بالإضافة إلي مصر ومشاركة 12 لاعبا من فريق القوات الجوية المصرية وعلي رأسهم العقيد محمد عبده ابوستيت .

 

وتقام البطولة لأول مرة في مصر والشرق الأوسط علي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ومن خلال وزارة الشباب والرياضة ، بالتعاون مع الشئون المعنوية بالقوات المسلحة ووزارة الدفاع وشركة روابط الرياضية والاتحاد المصري للكيك بوكسينج .

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