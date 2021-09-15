سيد باروكي: أمارس السباحة منذ أن كان عمري 14 عاما

قال السباح العالمي سيد باروكي، بطل العالم في السباحة وعبور المنش، أنني أمارس السباحة منذ أن كان عمري 14 عاما، مؤكدا انني أقوم فقط بالدراسة والسباحة.

وأضاف سيد باروكي، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل” عبر فضائية “صدى البلد2”، أن هناك السباحة الكلاسيكية وهي العادية بدون اسخدام اى شئ، وهناك السباحة “بالزعانف المانو” وهي تحتاج مرونة أكتر.

وتابع سيد باروكي، أنني مارست السباحة الكلاسيكية لمدة 3 سنوات، حتى جاء مدرب وقام بتدريبي على السباحة بالزعانف، مؤكدا أنه في ذلك الوقت كان هناك اختبارات للمنتخب الوطني في الاسماعيلية، “ولأول مرة في حياتي أقوم بالسباحة بالزعانف، وكان لدي رعب لأن هناك لاعبين من المنتخب الوطني، وكان عمري حينها 18 عاما”.

كنت على وشك ألا أشارك

وأشار باروكي، إلى أنني كنت على وشك ألا أشارك ولكن دعم والدي ووالدتي، هو من جعلنى أشارك “ووالدي قالي أطلع الأخير وطلع 100 جنيه كحافز لي” وسبحت 8 كيلو بالزعانف وحصلت على المركز السابع من وسط 33 سباحا.

وأكد السباح العالمي سيد باروكي، أنني قمت بالتدريب وأصبحت من الأساسيين للمنتخب