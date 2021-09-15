730 فصلًا جديدًا.. محافظ بنى سويف يستعرض أبرز ما تم من حياة كريمة

عرض الإعلامي أحمد موسي، تقرير فيديو عن نشاط مبادرة حياة كريمة بـ قرى ومراكز محافظة بنى سويف.

قال الدكتور محمد هاني محافظ بنى سويف، إن المحافظة كانت تستمع لـ مشكلات المواطنين وتم البدء فى حلها، وأكد أن الصرف الصحى كان من أهم المشكلات التى كان يعانى منها معظم المواطنين، ومشكلات الطرق.



وأضاف خلال لقاء ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن أهالى بنى سويف سعداء بما يتم فى مبادرة حياة كريمة.



ولفت، إلى أن المحافظة بدأت فى المراكز والقرى التى بها مشكلات كثيرة، وكشف أن هناك 1616 مشروعا مستهدفا فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.



وأشار إلى أن معدلات الإنجاز فى مشروعات حياة كريمة ببنى سويف يعتبر الأعلى، المحافظة تقدم خدمات كثيرة للمواطنين، منها تبطين الترع، مؤكدًا أن المحافظة فى المرتبة الأولى فى تبطين الترع.



وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتمام كبير بأحوال قري الصعيد، وأن البنية التحتية و الخدمية يتم تحسينها و تطويرها من أجل أن يعيش المواطنون فى حياة كريمة.



وكشف أن التمكين الاقتصادي من أهم أولويات مبادرة حياة كريمة، ونسعى لتوفير مشروعات اقتصادية لمساعدة أهالينا فى القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.



وفى نفس السياق كشف أن المدارس كانت الكثافة بها تصل لـ 90 طالبا، ولكن بعد بناء المدارس نستهدف إلى وصول الكثافة بالفصول لـ 35 طالبًا.



وكشف أن هناك 730 فصلا جديدًا سيدخلون الخدمة فى 57 مدرسة ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك من أجل تقديم الخدمات التعليمية دون كثافة.



وأكد أن عددا كبيرا من الفصول ستكون جاهزة مع الفصل الدراسي الأول وأخري ستكون جاهزة فى الفصل الدراسي الثاني.



وأوضح أن خدمات الانترنت ستكون موجودة فى المدارس، وسيكون هناك رفع كفاءة للمدارس القديمة، وجميع الفصول ستتوافق مع الثورة التعليمية والعصر الحديث وتكون صديقة للتكنولوجيا.



ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم رفعت كفاءة المدرسين، لتقديم خدمات تعليمية متميزة، ونضع خطة من أجل التعامل مع الفصول التعليمية الجديدة وننسق مع الوزارة لتوفير المعلمين، وأن المعلمين لديهم كفاءة عالية وتم تدريبهم على كل البرامج الحديثة.



كما تحدث عن افتتاح كورنيش الممشى السفلي بالمحافظة، وقال إنه فى أقل من شهر سيتم افتتاح الكورنيش بتكلفة 50 مليون جنيه، وهناك 200 مليون جنيه لتطوير المرحلة الثانية بكورنيش بنى سويف، وأن العمل فى مشروع الكورنيش يتم تنفيذه بطول 1.5 كم.



كما تحدث عن توصيل الغاز الطبيعى للقرى، وقال إن الغاز مرتبط بـ توصيل الصرف الصحي، فبعد الانتهاء من توصيل الصرف سيتم البدء فى توصيل الغاز للقرى.



وكشف أنه بالفعل تم البدء فى توصيل الغاز لبعض القرى التي تم الانتهاء من توصيل الصرف الصحي لها.



