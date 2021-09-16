عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعرف على أسعار الشنط والأدوات المدرسية داخل معرض أهلا مدارس.. فيديو

معرض اهلًا مدارس
معرض "اهلًا مدارس"

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض “أهلًا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بحضور وزير التموين ووزيرة التجارة والصناعة.

 

ورصدت عدسة "صدي البلد" فعاليات افتتاح معرض “اهلًا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال بث مباشر، والذي شارك فيه 210 عارض على مساحة تصل إلى 3000 م2.

 

ويحتوي معرض “اهلًا مدارس” علي كافة مستلزمات المدارس والأدوات من كل أنواعها، مثل: شنط المدارس، والأقلام، والجزم، وكتب تنمية المهارات، والكشاكيل، والملفات، وزجاجات المياه والعصير، وعلب الغذاء وغيرها من مستلزمات المدارس الأخري.

 

 أسعار الشنط والأدوات المدرسية داخل معرض "اهلا مدارس"

 

ورصدت عدسة "صدي البلد" أسعار كافة الأدوات المدرسية والشنط، داخل معرض “اهلًا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر، كالاتي:

 

قالت مني محمد أن كافة الشنط المدرسية صناعة مصرية ١٠٠٪؜، وتبدأ أسعر الشنط من ٤٠ جنيهًا للشنط المصنوعة يدويًا، أما الشنط التي يوجد بها إضاءة للأطفال تبدأ من ١٠٠ جنيهًا إلي ١٧٠ جنيهًا، أما عن الشنط ذات الأشكال ثلاثية الأبعاد للأطفال، فيبدأ سعرها من ٢٥٠ جنيهًا للحجم الكبير، والحجم الصغير للشنط ثلاثية الأبعاد سعرها بـ ١٥٠ جنيهًا، وشنط الشباب الكبار بـ ٣٢٠ جنيهًا.

 

أما عن كتب تنمية المهارات فيبدأ سعرها من ٢٥ جنيهًا، وكتب المهارات الذهنية سعرها بـ ١٥ جنيهًا، وكتب التلوين يبدأ سعرها من ١٠ جنيهًا، أما سعر كشاكيل الـ ٦٠ ورقة بـ ٢٥ جنيهًا للدستة الواحدة، وسعر الكشكول الواحد بـ ٨ جنيهًا، وكشكول السلك بـ ٥ جنيهًا، أما كشكول اللصق واللزق ب ٥ جنيهًا الصغير، والكبير بـ ١٠ جنيهًا.

 

ويتراوح سعر علب الصلصال من ١٥ إلي ٣٥ جنيهًا علي حسب حجم علبة، وتبدأ أسعار علب الغذاء من ١٢ جنيهًا إلي ٤٠ جنيهًا، ويرجع أختلاف السعر علي حسب حجم العلبة وشكلها وتقسيمها من الداخل، أما أسعار زجاجات المياه البلاستيك فتبدأ من ١٧ ونصف جنيهًا الي 50 جنيهًا.

 

بأسعار أقل 30 % عن الأسواق| وزير التموين يفتتح معرض أهلا مدارس

رئيس جهاز حماية المستهلك يكشف عن مفاجآت معرض أهلا مدارس للجمهور

 

ويستمر المعرض في الفترة من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر بتخفيضات لا تقل عن 30%.
 
وكان قد اوضح وزير التموين  أن هناك مقترحًا لوضع خطة سنوية لتوقيتات إقامة المعارض سيتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى تكون هناك رؤية متكاملة لتطوير وإقامة المعارض داخل وخارج مصر.


 
وأشار إلى أن عدد المشاركين في المعرض سيصل إلى 210 عارضين، على مساحة تصل إلى 3000 م2، منوها بأنه يشارك بالمعرض أغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهي شعبة "الأدوات الكتابية والمدرسية"، وشعبة "الجلود والمصنوعات الجلدية "وشعبة "الملابس الجاهزة" وشعبة "الكمبيوتر ومستلزماته"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشعبة المواد الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

رئيس مجلس الوزراء ارض المعارض معرض اهلا مدارس ٢٠٢١ أهلا مدارس معرض أهلا مدارس الأدوات المدرسية شنط المدارس اسعار مصطفى مدبولي

موضوعات متعلقة

جميلة عوض: انتظروا عروستي والمحكمة قريبا في السينمات.. فيديو

شاهد.. روعة وجمال "كورنيش الأقصر".. صور

أول تعليق من جنش عقب رحيله من الزمالك

عاشت بلادي.. تركي آل الشيخ يعلق على نظام حماية البيانات الشخصية

جماهير الزمالك يحتفلون بالدوري بشراء جهاز أشعة لقريتهم في الشرقية

حنان مطاوع تصدر أغنية "اماليا" بمناسبة عيد ميلاد ابنتها

حافية القدمين.. ناهد السباعي تتألق في إطلالة جريئة من وسط البحر.. شاهد

بالأصفر والأزرق.. رولا سعد تخطف الأنظار في أحدث ظهور.. شاهد

ترشيحاتنا

فينجاد: مصر تمتلك جيلا قادرة على التأهل لكأس العالم ومحمد صلاح لاعب عظيم

النذر والعقيقة.. رد الإفتاء على شخص يريد الجمع بينهما في ذبيحة واحدة

مغارة علي بابا.. ماذا وجد الأمن داخل فيلا التجمع الأول؟

أستراليا تنسحب رسميا من صفقة الغواصات الفرنسية

السبت الفرصة الأخيرة.. رسالة مهمة من الداخلية لـ مالكي المركبات

لهدف نبيل.. عداء يستعد لدخول جينيس في زي مخ بشري.. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جلست مع سائق أوبر في شقته لمدة أسبوع ومكنتش اعرفه.. نص اعترافات موكا حجازي

حجازي:بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة غير مسبوق فى تاريخ الأمم المتحدة

وفاة أحمد متولي الشعراوي نجل إمام الدعاة

سعر جديد للبنزين في مصر.. تعرف على موعد التطبيق

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

رسميًا .. أسامة نبيه يرحل عن تدريب الزمالك

مدبولي: تطعيم المعلمين والطلاب يسمح بعام دراسي آمن ومطمئن للجميع

وفاة صيدلانية بـ كورونا بالشرقية| ورسالة كتبتها قبل وفاتها تبكي محبيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

فيديوجراف.. متى يعود وائل الإبراشي للشاشة؟.. المصير مجهول

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

أحمد شيخو يكتب: تفاعل الجيوسياسية العراقية مع المشهد الإقليمي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

د.محمود بكري

معركة الوعي (4)

اﻟﻤﺰﻳﺪ