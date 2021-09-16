تعرف على أسعار الشنط والأدوات المدرسية داخل معرض أهلا مدارس.. فيديو

افتتح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معرض “أهلًا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر، وذلك بحضور وزير التموين ووزيرة التجارة والصناعة.

ورصدت عدسة "صدي البلد" فعاليات افتتاح معرض “اهلًا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر، خلال بث مباشر، والذي شارك فيه 210 عارض على مساحة تصل إلى 3000 م2.

ويحتوي معرض “اهلًا مدارس” علي كافة مستلزمات المدارس والأدوات من كل أنواعها، مثل: شنط المدارس، والأقلام، والجزم، وكتب تنمية المهارات، والكشاكيل، والملفات، وزجاجات المياه والعصير، وعلب الغذاء وغيرها من مستلزمات المدارس الأخري.

أسعار الشنط والأدوات المدرسية داخل معرض "اهلا مدارس"

ورصدت عدسة "صدي البلد" أسعار كافة الأدوات المدرسية والشنط، داخل معرض “اهلًا مدارس” بأرض المعارض بمدينة نصر، كالاتي:

قالت مني محمد أن كافة الشنط المدرسية صناعة مصرية ١٠٠٪؜، وتبدأ أسعر الشنط من ٤٠ جنيهًا للشنط المصنوعة يدويًا، أما الشنط التي يوجد بها إضاءة للأطفال تبدأ من ١٠٠ جنيهًا إلي ١٧٠ جنيهًا، أما عن الشنط ذات الأشكال ثلاثية الأبعاد للأطفال، فيبدأ سعرها من ٢٥٠ جنيهًا للحجم الكبير، والحجم الصغير للشنط ثلاثية الأبعاد سعرها بـ ١٥٠ جنيهًا، وشنط الشباب الكبار بـ ٣٢٠ جنيهًا.

أما عن كتب تنمية المهارات فيبدأ سعرها من ٢٥ جنيهًا، وكتب المهارات الذهنية سعرها بـ ١٥ جنيهًا، وكتب التلوين يبدأ سعرها من ١٠ جنيهًا، أما سعر كشاكيل الـ ٦٠ ورقة بـ ٢٥ جنيهًا للدستة الواحدة، وسعر الكشكول الواحد بـ ٨ جنيهًا، وكشكول السلك بـ ٥ جنيهًا، أما كشكول اللصق واللزق ب ٥ جنيهًا الصغير، والكبير بـ ١٠ جنيهًا.

ويتراوح سعر علب الصلصال من ١٥ إلي ٣٥ جنيهًا علي حسب حجم علبة، وتبدأ أسعار علب الغذاء من ١٢ جنيهًا إلي ٤٠ جنيهًا، ويرجع أختلاف السعر علي حسب حجم العلبة وشكلها وتقسيمها من الداخل، أما أسعار زجاجات المياه البلاستيك فتبدأ من ١٧ ونصف جنيهًا الي 50 جنيهًا.

ويستمر المعرض في الفترة من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية الشهر بتخفيضات لا تقل عن 30%.



وكان قد اوضح وزير التموين أن هناك مقترحًا لوضع خطة سنوية لتوقيتات إقامة المعارض سيتم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، حتى تكون هناك رؤية متكاملة لتطوير وإقامة المعارض داخل وخارج مصر.





وأشار إلى أن عدد المشاركين في المعرض سيصل إلى 210 عارضين، على مساحة تصل إلى 3000 م2، منوها بأنه يشارك بالمعرض أغلب شعب الاتحاد العام للغرف التجارية، وهي شعبة "الأدوات الكتابية والمدرسية"، وشعبة "الجلود والمصنوعات الجلدية "وشعبة "الملابس الجاهزة" وشعبة "الكمبيوتر ومستلزماته"، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشعبة المواد الغذائية، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.