عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تكثف أنشطتها البحرية بشكل كبير.. ما الأمر؟

إسرائيل تكثف أنشطتها
إسرائيل تكثف أنشطتها البحرية بشكل كبير

كشف قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد حديثًا، إيلي شارفيت، أن إسرائيل كثفت أنشطتها في البحر الأحمر بشكل كبير لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحري الإسرائيلي.

وقال شارفيت في مقابلة مع "أسوشيتد برس"، بعد أيام من انتهاء ولايته التي استمرت خمس سنوات، أن القوات البحرية الإسرائيلية قادرة على الضرب، حيثما كان ذلك ضروريًا لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.

وفي حين امتنع عن التحدث عن سلسلة الهجمات والحوادث التي طالت السفن الإيرانية خلال الأشهر الماضية، والتي نُسبت إلى إسرائيل، وصف أنشطة القوات الإيرانية في أعالي البحار بمصدر قلق إسرائيلي كبير.

رفع التأهب.. إغلاق المجال الجوي.. نشر آلاف الجنود.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

خاص بشهادات التطعيم ضد كورونا.. اتفاق جديد بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي

كما اعتبر أن إسرائيل ستحمي حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم، معتبرًا أن "هذا الأمر لا يتعلق بمدى بعد الخطر عن بلاده."

إلى ذلك، قال المسؤول الإسرائيليّ الذي أشرف على قوة صغيرة، مجهزة تجهيزًا جيدًا، من أجل حماية ساحل البحر المتوسط الموازي للمياه الفلسطينيّة المحتلّة، وكذلك البحر الأحم، وهو بوابة حيوية للواردات من آسيا، إن إسرائيل اعترضت العديد من شحنات الأسلحة المهربة بحرًا إلى حزب الله.

وأضاف "نحن يقظون جدًا فيما يتعلق بشحنات الأسلحة المنقولة بحرًا، ففي كل مرة تكون تتضمن الشحنة أسلحة نتصرف"، وفق تعبيره، من دون أن يوضح ماهية هذا التصرف.

إسرائيل تل أبيب البحرية الإسرائيلية ايران البحر الأحمر

ترشيحاتنا

3 جثث متحللة والضحية زوجتيه وابنته.."أبو فياض” سفاح قنا يواجه الإعدام

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

تنفيذا لتعليمات الرئيس.. التفاصيل الكاملة لخطة مشاركة المدارس والجامعات في بناء وعي الطلاب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن تجديد عقد علي معلول

وزيرة الصناعة: نستهدف إنشاء 317 مجمعا صناعيا بقرى مصر ضمن مبادرة حياة كريمة

السيسي يهنئ المكسيك وبابوا غينيا الجديدة بذكرى يوم الاستقلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

بعد وصوله مصر.. محمد صلاح يعمق جراح كيروش مدرب المنتخب

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

على الهواء.. عدلي القيعي يعتذر للخطيب ويعلن اعتزال العمل بالأهلي

شوبير يكشف عن صفقة تبادلية مفاجئة بين الزمالك وبيراميدز

دماء في سيتي ستارز.. تحقيقات في سقوط فتاة من الطابق السادس

شخص مكبل و3 جثث سيدات..ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

سقوط فتاة من الطابق السادس داخل سيتي ستارز بمدينة نصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

اعتدى عليها جنسيا.. فتاة تشعل النار في والدها بمساعدة والدتها وخطيبها

فيديو جراف| فيلا بالتجمع .. سقوط أخطر عصابة لتجارة الذهب والآثار والأسلحة

فيديو جراف.. تعرف على ضوابط تنظيم مجموعات التقوية في العام الدراسي الجديد

فيديوجراف| نيتها سيئة.. إثيوبيا تضلل السودان بشأن سد النهضة

المزيد

ساحة رأي

عبد‭ ‬الرازق‭ ‬توفيق يكتب: ملحمة‭ ‬‮‬الأمن‭ ‬والأمان‮‬‭ ..‬ملحمة‭ ‬وطنية.. ‬قادها‭ ‬السيسي

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب:حنين سبتمبر

إلهام فاروق شبانة تكتب: لا سجود إلا لله

د.فتحي حسين يكتب: الراحل محمود العربي.. جابر الخواطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

شريف سمير

مَهر «الإمبراطور الفيلسوف»

اﻟﻤﺰﻳﺪ