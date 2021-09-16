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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفع التأهب.. إغلاق المجال الجوي.. نشر آلاف الجنود.. ماذا يحدث في إسرائيل؟

ماذا يحدث بـ إسرائيل؟
ماذا يحدث بـ إسرائيل؟

قامت الشرطة الإسرائيلية بنشر الآلاف من قواتها في مدينة القدس وفي معظم أنحاء البلاد، خشية تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين.

كذلك تم رفع حالة التأهب على طول الحدود مع قطاع غزة، خوفاً من تنفيذ مسيرات أو إطلاق بالونات حارقة.

في غضون ذلك، أعلنت سلطة الطيران في إسرائيل إغلاق المجال الجوي بشكل كامل، وذلك تزامناً مع دخول توقيت عيد يوم الغفران.

وذكرت قناة كان العبرية مساء أمس، الأربعاء، أن سلطة الطيران الإسرائيلي أعلنت إغلاق جميع المجال الجوي للرحلات الإسرائيلية، الداخلية والخارجية لمدة 29 ساعة بسبب دخول التوقيت الفعلي لعيد ”يوم الغفران”، والذي بدأ عصر أمس، الأربعاء.

في وقت سابق، قالت قناة “كان” العبرية، إن شرطة الاحتلال تخشى من تنفيذ عمليات مقاومة جديدة بعد عدة عمليات طعن وإطلاق نار تم تنفيذها على مدار الأيام الماضية، في ظل الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال بعد انتزاع ستة أسرى حريتهم عبر نفق في سجن جلبوع.

وشهدت الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة مواجهات وتصاعدا في التوتر بعد فرار ستة فلسطينيين من سجن شديد الحراسة في شمال إسرائيل الأسبوع الماضي، قبض على أربعة منهم في الأيام الأخيرة بعد حملة مطاردة.

التأهب إسرائيل تل أبيب عيد الغفران

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