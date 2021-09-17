انتهاء فعاليات معسكر إعداد القيادات الطلابية لطلاب جامعة عين شمس

ينتهي معسكر إعداد القيادات الطلابية والذي تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس ،وينتهي فاعليات المعسكر اليوم ١٧ من سبتمبر الجارى لعدد ٢٠٠ طالب مقسمين علي فوجين وذلك بالمدينة الشبابية ببورسعيد.



بدأ اليوم الأول بالانتقال لمدينة بورسعيد ثم التسكين، ثم بدا طابور التمام أعقبه ورشة عمل ( leadership& work team).

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقد قام الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة بالاطمئنان علي وصول الطلاب لمدينة بورسعيد وأكد سيادته علي ضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية حرصاً علي سلامة الطلاب وضرورة امداده بتقرير يومي عن كافه الأمور لدعم الإيجابيات ومواجهة اى سلبيات وأكد علي إبلاغ تحياته لكافه الطلاب متمنيا لهم معسكرا مثمرا يعود بالنفع علي كافة الطلاب. ويقام المعسكر تحت اشراف ا. محمد الخطيب امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ومحمد الشرقاوي مدير عام رعاية شباب الجامعة وادارة الاتحادات الطلابية بالادارة العامة لرعاية الشباب.