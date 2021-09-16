عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اتحاد طلاب أسنان عين شمس ينعي الدكتورة المنتحرة بأحد المولات

اتحاد طلاب عين شمس
اتحاد طلاب عين شمس ينعي الدكتورة المنتحرة بأحد المولات

تقدم اتحاد طلاب كلية اسنان جامعة عين شمس بالتعازي في الطالبة المنتحرة في مول سيتي ستارز الدكتورة ميار محمد بالفرقة الخامسة قائلا: "انتقلت إلي رحمة الله الدكتورة ميار محمد بالفرقة الخامسة نسأل الله عز وجل أن تكون حسن خاتمة لها وأن يتغمدها الله بواسع رحمته وإنا لله وإن إليه راجعون الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

txt

حفل تكريم طلاب التدريب الصيفي ببرنامج المعلوماتية الحيوية بحاسبات عين شمس

txt

لطلاب الثانوية العامة.. بدء الاختبار الشفهى للقبول بحقوق عين شمس للقسم الفرنسي


ينشر موقع صدى البلد لحظة قفز فتاة من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر.

 

فيما أسدل رجال مباحث القاهرة بقيادة اللواء نبيل سليم مدير المباحث الستار عن واقعة سيتي ستارز والذي شهد سقوط فتاة من الطابق السادس داخل المول بمدينة نصر .


وانتقل فريق من البحث الجنائي إلي مكان البلاغ لمعاينة مسرح الحادث داخل مول سيتي ستارز ، وسؤال شهود العيان ، وكذا تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بمول سيتي ستارز لكشف ملابسات الحادث إذا كان انتحار الفتاة او اختل توازنها أو نتيجة مشاجرة فسقطت، والعمل على فحص علاقات الفتاة واستدعاء أسرتها لسؤالهم .


فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة ، والاستماع لأقوال مسئولي إدارة سيتي ستارز والأمن الإداري وكذا شهود العيان .

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بمول سيتي ستارز، والخاصة بالطابق السادس وموقع سقوط الفتاة .

 

 وكشفت التحريات الأولية ان الفتاة أقدمت على الانتحار نتيجة خلافات أسرية ، فقررت الذهاب للمول وإلقاء نفسها للتخلص من حالة الاكتئاب التي اصابتها .


تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بسقوط فتاة فى العقد الثاني من عمرها من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز بمنطقة مدينة نصر أول .

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث والمقدم إسلام مقبل رئيس مباحث مدينة نصر أول إلى موقع الحادث، وتم معاينة مكان الحادث وتم تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان على الحادث.


وتم نقل الفتاة إلى المستشفى لإسعافه وحالتها خطرة ترقد بين الحياة والموت ، تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

جامعة عين شمس كلية اسنان اتحاد طلاب كلية اسنان جامعة عين شمس المنتحرة في مول سيتي ستارز الدكتورة ميار محمد قفز فتاة من الطابق السادس داخل مول سيتي ستارز

ترشيحاتنا

بعد وصول المازوت الإيراني إلى لبنان.. هل تقع البلاد تحت وطأة العقوبات؟

البيت الأبيض يكشف معلومات جديدة حول اتفاقية أوكوس

14 أمراً يتحقق بفضل الصدقة .. داوم عليها

العسومي:عودة العراق إلى حاضنته العربية تمثل أهمية إستراتيجية لمنظومة العمل العربي المشترك

يبيعون الحشيش بالمراكب النيلية .. سقوط عصابة تروج المخدرات بـ 4 محافظات

مسجل خطر يعيد جرائم ريا وسكينة مع زوجتيه وابنته بـ قنا "تفاصيل"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قالت لها على الحاجة دي| صديقة فتاة سيتي ستارز تكشف مفاجأة عن انتحارها

مارست الرذيلة مع 5 أشخاص.. نص اعترافات موكا حجازي بتهمة التحريض على الفسق.. مستندات

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

السعودية.. حادث كبير يتسبب في إصابة 5 معلمات

قرار عاجل لـ الداخلية بشأن السرعات القانونية على الدائرى الأوسطى شبرا - بنها الحر

بـ 4 طعنات.. عامل يمزق جسد زوجته ويهشم رأسها في الجيزة

شخص مكبل و3 جثث.. ليلة الرعب في منزل "أبو فياض" سفاح قنا

شاهد.. لحظة قفز فتاة سيتي ستارز من الطابق السادس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة مروعة بحق إمرأة .. قصة إعدام مصري في السعودية

من علوم الفضاء لـ بطل العالم في الكيك بوكسينج| قصة نجاح العقيد محمد عبده أبو ستيت

بمشاركة ياسمين رئيس.. صناع "60 دقيقة" عن كواليس المسلسل: طرح جريء وقضايا شائكة

رئيس الأركان يشهد أحد الأنشطة التدريبية البحرية لـ النجم الساطع 2021

فيديو

حسم الأمر.. أول رد من تامر حسني على خبر زواجه سرا "فيديوجراف"

فيديو جراف.. عملة باسم النادي.. كيف كرم الخطيب أجيال الأهلي

بأسرع وقت.. مجلس الأمن يدعو إلى استئناف مفاوضات سد النهضة

أحمد مجاهد : كيروش من المدربين المميزين على مستوى العالم

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: مغالطات إدارية

عبير حلمي تكتب: خواطر ليلة إبداع.. «عرق الحذاء» 

أحمد شيخو يكتب: التدخلات الخارجية في المنطقة

أسامة علي يكتب: عضة كلبك ترياق يا باشا 

عبد المعطى أحمد يكتب: الغردقة أصلها شجرة!

إسراء حامد تكتب: حنين سبتمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

نهال علام

ضلع أعوج

محمد نوار

إصلاح الفكر الديني!

اﻟﻤﺰﻳﺪ