طيور أوروبا تنعش أسواق مطروح وسعر الجوز يصل لـ 250 جنيها| فيديو

السمان والقمري وابو صفير أشهر الطيور المهاجرة بمطروح.

ينتظر أهالى مطروح شهر سبتمبر من كل عام لتحقيق هوية محببة إليهم بصيد الطيور المهاجرة من أوروبا هربا من الجليد .

ويستعد بدور مطروح قبل شهر سبتمبر بتجهيز الشباك وأخذ التصاريح اللازمة ثم القيام بنصب الشباك على ساحل البحر وهى أقرب نقطة يصل إليها الطيور أو على الأشجار او لاستخدام البندقية الخرطوش والذين يتسابقون فى إظهار مهاراتهم في الصيد.



وينتظر أهالى مطروح موسم الصيد اما لكونه مصدر رزق الأهالى أو كهواية يخرج خلالها جميع الفئات العمرية لرحلة صيد تمتد ليوم أو عدة أيام يتم خلالها إقامة خيمة والقيام بالصيد وتناول ما يتم اصطياده.

صدى البلد التقت بشاهين السرحانى أحد أهالى مطروح وتجار الطيور البرية الذى أكد ان صيد الطيور البرية احد اهم الهويات المحببة لبدو مطروح ولذلك هناك اقبال كبير من الاهالى لاستخراج تصاريح الصيد ونشر المصايد علي طول الساحل خاصة مع بدء توافد الطيور المهاجرة بسبب تساقط الجليد.

واضاف :"ومن ابرز الانواع التي يتم اصطيادها السمان والجمري وابو صفير والنغاق والدجانيش والدبسى بالإضافة الي انواع اخري.

وأوضح ان موسم الجليد باوربا ياتي بالخير علي أبناء مطروح وتنعش هذه الطيور الاسواق لافتا أن الأسعار تبد من 7 جنيهات للجوز وحتى 250 جنيه حسب النوع .



وأشار أن موسم صيد الطيور المهاجرة يمتد من نهاية شهر اغسطس وحتى شهر نوفمبر حيث يتم التقدم لادارة شئون البيئة بمطروح لكي يتم استخراج تصاريح صيد الطيور بالتنسيق مع مخابرات حرس الحدود يحيث تكون عملية الصيد مقننة.

واضاف ان معظم أنواع الطيور المهاجرة بها نسبة فوسفور عالية ومفيدة للجسم بالإضافة إلى الطعم المميز فهي تطهي بجانب الارز او المكرونة.

واكد ان الشباب ينظمون رحلات زردة لاصطياد الطيور وطهيها وقضاء يوم او اكثر في الصيد واللعب والمرح والطهي.

وعن انواع النغاق يقول ان هناك أنواعا هي الأشهب والأبيض والأحمر، ويتنافس الأهالي فى صيده لأنه غنى بالفسفور، وحجمه كبير مقارنة بالأنواع الأخرى.

وأوضح أن هناك التزام من ابناء القبائل بالقواعد التى وضعتها الدولة للصيد والتى تحدد ارتفاع الشباك.

وأشار ان معظم شباب مطروح يعشق الصيد ويضع الشباك على الساحل وإقامة عشش من الخوص يجلس فيها الصيادين ببنادق خرطوش، وينتظرون أفواج من الطيور المهاجره خلال مرورها، بسرعات قريبه منهم ويضعون لها أشكال طيور من الجبس، أو الفبر، ليهبطون عليها ويطلقون عليهم الخرطوش ويصطادون أعداد منهم كما يتم اصطياد الطيور عند اصطدامها بالشباك لتقع فى جيوب أعدت خصيصا لصيدها وهى ماتسمي بالملاطيش.

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