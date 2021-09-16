في مشاركة مصرية أولى بـ دوري المؤتمر الأوروبي.. وردة يخسر مع أنورثوسيس بثنائية

شارك عمرو وردة، المحترف في صفوف أنورثوسيس القبرصي في خسارة فريقه أمام بارتيزان بلجراد الصربي، في إطار منافسات دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

وتقدم كوينسي مينيج بالهدف الأول لفريق بارتيزان بلجراد في الدقيقة 42، قبل أن يسجل ريكاردو جوميس الهدف الثاني في الدقيقة 68.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه عمرو وردة في الدقيقة 50، قبل أن يغادر ملعب المباراة في الدقيقة 65.

وبتلك النتيجة، حصد بارتيزان بلجراد أول ثلاث نقاط في دور المجموعات تقاسم بهم الصدارة مع جينت البلجيكي، بينما بقي فريق أنورثوسيس بالمركز الأخير بدون نقاط.