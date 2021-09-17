جنايات الإسكندرية: النطق بالحكم في قضية رشوة حي وسط 9 أكتوبر

قرر المستشار وحيد صبري شريف، رئيس الدائرة 22 بمحكمة جنايات الإسكندرية، حجز "قضية رشوة حي وسط"، والمتهم فيها رئيس حي وسط السابق، وعضو مجلس نواب وأخرين، للنطق بالحكم بجلسة 9 أكتوبر المقبل.

صدر القرار، برئاسة المستشار وحيد صبري شريف وعضوية المستشارين طارق حافظ الهريدي أيمن بديع فلتس.

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وكشفت التحريات الأمنية في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بأن النائب السابق صلاح عيسى، استغل نفوذه، كعضو في مجلس النواب، والمجلس التنفيذي بالإسكندرية، لإنهاء تراخيص جبانات (مقابر)، لمتهمين آخرين، مقابل رشوة مليوني جنيه.

وقرر المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام لنيابات استئناف الاسكندرية، إحالة المتهمين للمحاكمة بتهمة الرشوة والتربح، عن طريق تلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، كذلك هدم عقارات دون وجه حق.

ونسبت التحقيقات لباقى المتهمين وعددهم 13، تهمة تقديم الرشوة لموظف عمومي؛ لتسهيل أمور مخالفة للقانون.