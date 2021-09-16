محافظ الإسكندرية يشهد إطلاق حملة "معًا نطمئن..سجل الآن"

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اليوم، إطلاق مبادرة "معًا نطمئن .. سجل الآن" التي دشنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتجوب المحافظات لتشجيع المواطنين على التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح المضاد لفيروس " كورونا"، ومساعدتهم في عملية التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم. جاء ذلك بحضور الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وفي كلمته؛ وجه اللواء محمد الشريف الشكر إلي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة علي تدشين تلك المبادرة لتشجيع المواطن السكندري علي التسجيل لتلقي اللقاح. وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتوسع في تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا للحفاظ على سلامتهم.

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وأشار إلى أن الحملة تضم فرقا متخصصة من الشباب لمساعدة المواطنين في تسجيل أسمائهم لتلقي التطعيم، وذلك من خلال الرقم القومي ثم يتم إرسال رسالة تأكيد فورية للمواطنين.



وأشار المحافظ إلى أنه بالتنسيق بين مديرية الصحة تم تجهيز 10 مراكز شباب بالكامل لتلقي التطعيم لأهلنا بالإسكندرية، وعدد 5 مراكز للتطعيم للمسافرين، بالإضافة إلى مركز ومدينة البعوث الإسلامية الذي يضم أكثر من 100 عيادة لتلقي اللقاحات.

وأضاف الشريف أنه تم عقد لقاء مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية منذ عدة أيام بحضور جميع المسئولين عن منظومة الصحة بالإسكندرية، وخلال الاجتماع تم الاتفاق علي إنشاء غرفة عمليات علي مدار 24 ساعة لتلقى شكاوي السادة النواب التي يتلقونها من المواطنين بشأن ملف الصحة، بالإضافة إلى العديد من غرف العمليات بمستشفيات الجامعية ومديرية الصحة ومحافظة الإسكندرية، مؤكداً على استعداد المحافظة لتلقي أي طلبات من المواطنين.