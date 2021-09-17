أمطار رعدية غزيرة تضرب الجزائر

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية بالجزائر، الجمعة، من هطول أمطار رعدية غزيرة على البلاد.

وذكرت الهيئة أن الولايات الوسطى والغربية ستتعرض لتساقط أمطار رعدية غزيرة تصل كميتها إلى 25 ملم، بحسب موقع "النهار" الجزائري.



ومن المتوقع سقوط الأمطار بدءاً من الثالثة عصراً وتستمر حتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي، وفق الهيئة.

وتوقعت الهيئة هطول الأمطار في ولايات البليدة، المدية، الجلفة، الأغواط، تيسمسيلت وتيارت.

وتتراوح درجات الحرارة، الجمعة، ما بين 26 إلى 31 درجة على المناطق الساحلية، و26 إلى 37 درجة على المناطق الداخلية، و35 إلى 45 درجة على المناطق الجنوبية.