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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر.. الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية تعلن عن برنامج جديد للركاب

قطارات الجزائر
قطارات الجزائر

أصدرت الشركة الجزائرية للنقل بالسكك الحديدية بيانا هاما لها ، اليوم الخميس، وأعلنت عن برنامجها الجديد لمرتادي قطاراتها بمناسبة الدخول الاجتماعي الذي  يتوافق مع مواقيت الحجر المنزلي.

وذكرت  الشركة، أن البرنامج الجديد سيضمن رحلات قطارات الضاحية الجزائر العاصمة والخطوط الجهوية حيث سيدخل حيز الخدمة ابتداء من السبت 18 سبتمبر الجاري على الخطوط التالية:

01-الجزائر – العفرون
02-الجزائر – تيزي وزو – واد عيسي
03-اغا – زرالدة
04-الجزائر – الثنية
05-الجزائر – باتنة، الجزائر – شلف، الجزائر – بجاية، الجزائر – سطيف

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وأشارت  الشركة إلى أن برنامج سير القطار سيكون منشورا على مستوى المحطات وعلى الموقع الالكتروني(www.sntf.dz)  على منصات التواصل الاجتماعي للشركة بالإضافة الى التطبيق المحمول.

الجزائر الحجر المنزلي منصات التواصل الاجتماعى السكك الحديدية تطبيق المحمول

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