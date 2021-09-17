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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شبهه جنائية.. تفاصيل وفاة شاب مصري داخل مزرعة في إيطاليا

الشاب المصري إسلام
الشاب المصري إسلام عيد الطباخ

يبدو أن ثمة شبهة جنائية في واقعة وفاة مواطن مصري أمام إحدى المزارع بمدينة لودي الإيطالية، قبل عدة أيام، وجدته السلطات الأمنية هناك ملقى بجوار قضبان السكك الحديدة على بعد 4 كم متر من المدينة، وتم إبلاغ الملحق العمالي المصري الموجود في إيطاليا بالواقعة الذي يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بتنسيق بين الجانبين المصري والإيطالي.

الواقعة تعود، إلى تلقي وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، تقريرا عبر الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوي، أشار فيه إلى أن مواطن مصري يبلغ من العمر 30 عامًا يدعى "إسلام عيد أحمد الطباخ" من مركز تلا محافظة المنوفية ، وقد لقي حتفه عقب عودته من إجازته التي قضاها في مصر، وتوجد شبهة جنائية في الوفاة، حيث وجدته السلطات الإيطالية متوفياً أمام مزرعة بجوار قضبان السكك الحديدية على بعد 4 كم من مدينة لودي، ونقلته إلى مستشفى مدينة بافيا الإيطالية.

على الفور، أصدر محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة عودة جثمان المواطن المصري "إسلام عيد أحمد الطباخ" ، الذي توفي في إيطاليا،فضلا عن مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية.

وأوضح أيضا، الملحق العمالي بميلانو، في تقريره لوزير القوى العاملة، أنه تم التواصل مع مسئول الشركة المخولة بشحن الجثمان إلى أرض الوطن، والذي أفاد بأنه سوف يتم الشحن من مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية على رحلة شحن مصر للطيران رقم(MS: 533)، المقرر إقلاعها يوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري الساعة السابعة مساء، مشيرا إلي أنه سوف يحضر إلى القنصلية المصرية بميلانو لتسليم الأوراق الخاصة بالمتوفي ، ومنها تقرير المستشفى وشهادة الوفاة الإيطالية فور الحصول عليها من السلطات الإيطالية ،  وسوف توضح أسباب الوفاة وبيان ما إذا كانت طبيعية أم جنائية، تمهيدا لإرسال التقرير النهائي .

وكشف الملحق العمالي بإيطاليا عن أنه تم لقاء بعض أقارب المتوفى المقيمين بإيطاليا، وابلاغهم باهتمام وزير القوي العاملة محمد سعفان شخصيا بحالة وفاة ذويهم ، مقدما خالص تعازي الوزير والسفير القنصل العام إلى أسرة المتوفي، الأمر الذي لاقى استحسان كبير لديهم، وخفف عنهم كثير مما يعانوه من جراء هذا الحادث، وتقدموا للوزير بخالص الشكر والامتنان على ذلك.

ويقوم مكتب التمثيل العمالي بميلانو بمتابعة عودة الجثمان لأرض الوطن ، فضلا عن مستحقاته لدي صاحب العمل والتقرير الطبي وكذلك مستحقات الأسرة لدى هيئة التأمينات "الأنبس".

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وزير القوى العاملة محمد سعفان وفاة مواطن مصري مدينة لودي الإيطالية وزارة القوى العاملة القنصلية المصرية بميلانو

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