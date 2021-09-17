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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع سائق وإصابة 2 أخرين إثر تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل في سوهاج

صدى البلد

لقي شخص في منتصف العقد الثالث من العُمر، مصرعه، وأصيب 2 آخرين، بكدمات وكسور وجروح متفرقة بالجسم، إثر تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل، على الطريق الزراعي بناحية بني حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوجود حادث تصادم ومتوفي ومصابين بالطريق الزراعي الغربي بناحية بني حميل دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة المدعو (أسعد. ع. ع. ع -41 عامًا - سائق - ويقيم بناحية الرواتب دائرة مركز أبو تشت محافظة قنا)، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو (محمد. ب. م. ح - 26 عامًا - عامل - ويقيم محافظة قنا).

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ولقي قائد التروسيكل مصرعه على إثر هذا الحادث، وإصابة كل من قائد السيارة بكدمة وتورم بالفخذ الأيسر، و(عبده. ب. ا - 25 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية - من مستقلي التروسيكل)، بنزيف بالأذن اليمنى وجروح متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى المركزي، وتحويل الثاني إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

وبسؤال قائد السيارة والمصاب وشقيق المتوفي المدعو (سعودي. ب. م. ح - 37 عامًا - سائق - ويقيم بذات الناحية)، قررا بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج كدمات تروسيكل البلينا الزراعى

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