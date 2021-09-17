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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخطوط الجوية الجزائرية تضع خطة تطوير ما بعد كورونا

الجزائر
الجزائر

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية وضع  مخطط تطوير 2021-2025 يسمح لها بدعم مكانتها في السوق الجزائرية وحجز مكانة مرموقة في سوق النقل الجوي العالمي، خاصة في الفضاء الإفريقي.

 

وبحسب بيان لوزارة النقل، أعطى المدير العام بالنيابة للخطوط الجوية الجزائرية خلال اجتماعه مع وزير النقل عيسى بكاي  لمحة عامة عن الرؤية المستقبلية لتطوير الشركة والاستعداد لما بعد جائحة كورونا آخذا بعين الاعتبار التغيرات الكبيرة التي يشهدها نشاط النقل الجوي على المستوى المحلي، الجهوي والدولي.

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كما عرض مسيرو وإطارات الشركة المحاور الأساسية لمخطط التطوير 2021-2025 التي تعتزم الشركة مباشرته والذي جاء بعد دراسة معمقة لنقاط قوتها وضعفها وتحليل واقع النقل الجوي العالمي والإحاطة بوضعية الشركات المنافسة وهيكلتها وطرق تنظيمها وعملها والتحولات الكبرى التي تعرفها.

 

وشمل هذا المخطط على وجه الخصوص، تدعيم مكانة الشركة في السوق الجزائرية وتطوير الخطوط الداخلية. تجديد أسطول الجوية الجزائرية وزيادة عدده مرحليا بما يسمح بدخول السوق الأفريقية المتنامية مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المسيرة لنشاط النقل الجوي، وكذا إعادة هيكلتها بخلق فروع لها متخصصة في النشاطات الثانوية للطيران.

 

و من المنتظر، حسب نفس المصدر، إنشاء شركة للصيانة قبل 31 ديسمبر المقبل وشركة الخدمات الأرضية في غضون سنة 2022.

 

يشمل المخطط كذلك العمل على الانضمام إلى تكتلات مهنية معينة وترقية الوجهة الجزائرية بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية  إلى جانب إدخال التكنولوجيا والرقمنة في جميع الخدمات الموجهة للزبائن “لترقيتها وجعلها أكثر جاذبية”.

 

وتم خلال الاجتماع عرض سياسة الأسعار المعتمدة من طرف الخطوط الجوية الجزائرية. حيث تم التطرق إلى العناية الخاصة التي تحظى بها طريقة حساب أسعار تذاكر السفر على الخطوط الدولية والداخلية. والتطورات التي شهدتها هذه العملية المعقدة بإدخال تكنولوجيات تسيير المداخيل (Revenu Management). الذي يسمح بتحديد شبكة الأسعار بصفة “دقيقة”. وتسيير عمليات الحجز آليا في ظل المعطيات والمتغيرات الآنية التي تحكمها “المنافسة الشرسة” لشركات الطيران المنافسة.

الجزائر وزير النقل جائحة كورونا النقل الجوي الخطوط الجوية

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