أهالي بني سويف ينتظرون جثامين أب وأولاده ضحية مصنع المخلل أمام المشرحة

ينتظر اهالى مدينة بنى سويف خروج جثامين اب وثلاثة من اولاده أمام مشرحة مستشفى بني سويف التخصصى بعدما لقوا مصرعهم داخل مصنع مخلل يمتلكه الاب بمنطقة بياض العرب الصناعية .

ولقى صاحب مصنع مخللات وأبناؤه الثلاثة مصرعهم، منذ قليل، داخل حوض التنظيف بمصنعهم فى المنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف، فيما اختلفت الروايات حول سبب مصرعهم ما بين الاختناق والصعق الكهربائى.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا يفيد بمصرع صاحب مصنع مخللات وأبنائه الثلاثة داخل مصنعهم بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل.

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