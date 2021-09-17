"الزملوط": وصول كل الخدمات لـ27 مركزا بالفرافرة ضمن مبادرة حياة كريمة

قال محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن هناك 27 مركزا في الفرافرة، وصلت إليها كل الخدمات الأساسية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف محمد الزملوط خلال تصريحات للقناة "الأولى"، أنه يتم وضع خطة دورية، بالتعاون مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من 60% من مشروعات الصرف الصحي، وجار العمل على الانتهاء من باقي محطات مياه الشرب والصرف الصحي.



ونوه محمد الزملوط، بأن العمل جارللانتهاء من باقي محطات مياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع شركة مياه "الوادي الجديد"، ميرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل قبل 30 يونيو 2022.