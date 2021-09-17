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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية: 20 ألف مصدر أجنبى دخلوا نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI

وزير المالية
وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تشغيل نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI) بدأ منذ 6 أشهر.

وأضاف معيط، خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن هناك آلاف المصدرين سجلوا على المنظومة الجديدة، معقبا:" 20 ألف مصدر أجنبى سجل والعمليات بتم".

وأشار وزير المالية إلى القانون يهدف لحماية المواطن من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر ويسهم في تقليل زمن الإفراج والاستغناء عن المستندات الورقية.

وأكد وزير المالية أن  نظام التسجيل المُسبق للشحنات (ACI)، حماية للدولة والمواطن. 

وكان قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تريد تحقيق العدالة الإجتماعية، معقبا:" بضايق أما ميكونش فيه عدالة فى توزيع العبء".

وأضاف معيط،قائلا:" بضايق لما أحمّل على اللى مفروض ما أحملش عليه لو اخدت من اللى مش معاه، انما لو خدت من اللى معاه مش بضايق".

وأكد وزير المالية أن الدولة تسعى إلى تحسين الخدمات أمام المواطنين مع توفير السلع الاستراتيجية.

وتابع معيط  الدولة تحتاج الاستقرار والناس لا تضطر للوقوف في طوابير مرة أخرى. 

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