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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: مليونا وفاة سنويا قبل كورونا نتيجة حوادث وأمراض مهنية

الأمم المتحدة: مليونا
الأمم المتحدة: مليونا وفاة سنويا قبل كورونا نتيجة حوادث وأمر

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأن نحو مليوني شخص، لقوا مصرعهم، عام 2016؛ بسبب حوادث عمل، وأمراض مهنية، وهو رقم ارتفع بشكل طفيف منذ مطلع الألفية، ومن المنتظر أن يفاقمه فيروس كورونا.

 

جاء ذلك في التقدير المشترك الأول لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية، ويغطي الفترة بين عامي 2000 و2016.


والفترة التي شملها التقرير لا تشمل وباء كوفيد الذي قدّر تقرير سابق لمنظمة الصحة العالمية أنه بسبب ارتفاع ساعات العمل الذي يمثل الخطر الرئيسي لهذا الصنف من الوفيات.


ولا يشمل التقرير أيضا الأمراض المعدية، لكن الوباء الذي أودى بالكثير من العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد إصابتهم في مكان العمل، يمثل "فرصة للنظر في هذه القضية مستقبلا"، وفق ما قال الخبير في منظمة الصحة العالمية الدكتور فرانك بيجا في المؤتمر الصحفي لتقديم نتائج العمل.


وتوفي ما يقرب من 1,9 مليون شخص عام 2016 بسبب حوادث وأمراض مهنية، في حين ناهز الرقم 1,7 مليون عام 2000.


ويشير التقرير الى ارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالعمل بين العمال في جنوب شرق آسيا وغرب المحيط الهادئ، وكذلك في صفوف الرجال ومن تتجاوز أعمارهم 54 عاما.


وقال المديران العامان للمنظمتين، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، وجاي رايدر، في التقرير، إنه " ينبغي ألا يمرض أحد أو يموت أثناء قيامه بعمله".


وأشارت مديرة إدارة البيئة وتغير المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية- في بيان- إلى أن "حوالى مليوني حالة وفاة مبكرة يمكن تجنبها".


وتعدد الدراسة 19 عامل خطر مهني، بينها المواد التي تسبب الربو والمواد المسرطنة وعوامل الخطر المهنية والضوضاء.

منظمة الصحة العالمية منظمة العمل الدولية الرعاية الصحية الصحة العالمية الأمم المتحدة كورونا

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