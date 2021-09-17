عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيوت هتخرب..المالية:عدم تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية يضر هذه الفئة

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية  ان الضرائب على التجارة الإلكترونية تحقيقا للعدالة الضريبية.

وأضاف معيط خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، الضرائب على التجارة الإلكترونية استيفاء لحقوق الخزانة العامة للدولة.

وتابع معيط قائلا:" المواطن اللى بيبيع نفس السلعة اللى بتتباع الكترونيا بيدفع ضرائب، طلب لو خدت منه ومخدتش من اللى بيبيع إلكتروني إذا اللى بيبيع فى محل بيتى هيتخرب ويفلس". 

وكان ل الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمعية.


أضاف معيط، خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق ولم يتم تطبيق قانون جديد، معقبا:" السوق هو اللى طلب دا من رئيس الوزراء".

وأكد وزير المالية قائلا:" تشاور وتنسيق مستمر بين مختلف الأطراف قبل تطبيق القوانين الضريبية".

وتابع، لم نفرض ضرائب جديدة على المتعاملين في البورصة المصرية، ومصر أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية امتداد لمبدأ العدالة الضريبية.

 

ولفت وزير المالية، إلى إن دفع  ضريبة الأرباح الرأسمالية يبدأ فى أبريل 2023.


 

محمد معيط وزير المالية وزير المالية الضرائب لتجارة الإلكترونية التجارة

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

بالاستعانة بالدلافين.. محافظ جنوب سيناء يكشف تفاصيل علاج طفل صربي من التوحد

المالية عن قروض البنك الدولي: لا غنى عنها.. ولو قدرنا محدش يشتكي من الخدمات

مأساة أسرية.. مصرع طفلين شقيقين وإصابة والديهما فى حادث مروع بمطروح

فلوس نقدى.. وزير المالية يزف بشرى لهذه الفئة من الموظفين..فيديو

وزير النقل يلبي دعوة عروسين بحضور حفل زفافهما | شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

مرتضى منصور يفتح النار علي حسين لبيب وميدو: رئيس لجنة الخراب والفتي الهارب

غادة والي: اجتماع عالمي في شرم الشيخ عن حماية النزاهة في تعافي"COVID"

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

رسميًا.. الأهلي يواجه بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

أقوى سورة لتقوية الذاكرة وعلاج النسيان .. الإفتاء توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

د. محمود جلال يكتب: دعم الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال في مصر (1)

سارة مجدى تكتب: عايش بشغفك ولا بتترحم عليه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ