البيوت هتخرب..المالية:عدم تطبيق الضرائب على التجارة الإلكترونية يضر هذه الفئة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان الضرائب على التجارة الإلكترونية تحقيقا للعدالة الضريبية.

وأضاف معيط خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، الضرائب على التجارة الإلكترونية استيفاء لحقوق الخزانة العامة للدولة.

وتابع معيط قائلا:" المواطن اللى بيبيع نفس السلعة اللى بتتباع الكترونيا بيدفع ضرائب، طلب لو خدت منه ومخدتش من اللى بيبيع إلكتروني إذا اللى بيبيع فى محل بيتى هيتخرب ويفلس".

وكان ل الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمعية.



أضاف معيط، خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية مطلب للسوق ولم يتم تطبيق قانون جديد، معقبا:" السوق هو اللى طلب دا من رئيس الوزراء".

وأكد وزير المالية قائلا:" تشاور وتنسيق مستمر بين مختلف الأطراف قبل تطبيق القوانين الضريبية".



وتابع، لم نفرض ضرائب جديدة على المتعاملين في البورصة المصرية، ومصر أقل الأسواق في قيمة الضرائب المفروضة على مستثمري أسواق المال وقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية امتداد لمبدأ العدالة الضريبية.

ولفت وزير المالية، إلى إن دفع ضريبة الأرباح الرأسمالية يبدأ فى أبريل 2023.



