فلوس نقدى.. وزير المالية يزف بشرى لهذه الفئة من الموظفين..فيديو

زف الدكتور محمد معيط وزير المالية، بشرى سارة، للموظفين الذين ينتقلون إلى العاصمة الإدارية.

أكد معيط خلال حواره مع برنامج "مشروعات مصر"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن الدولة تقدم العديد من الحوافز النقدية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع قائلا:" اللى هيروح مواصلات بياخد بدل مواصلات، واللى هيشترى شقة هنوفر ليه القسط".



وأوضح محمد معيط وزير المالية، ان خزانة الدولة المصرية لم تساهم بأي مبالغ مالية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار معيط إلى أن الدولة تنفق مئات المليارات في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية الشاملة.



