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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 18- 9- 2021

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 18-9-2021، لليوم الثاني علي التوالي علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.


ووصل أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني.


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " العربي، التجاري وفا ايجيبت" .


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الاول، الأهلي المصري،ABC، المصرف المتحد، مصر".


وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي اليوناني، الاسكندرية، العقاري المصري العربي، قناة السويس، سايب".


وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع  في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الاهليQNB، بلوم، كريدي أجريكول،HSBC، المصرف العربي الدوليAIB، المشرق، البركة، الأهلي المتحد، العربي الافريقي الدولي،عودة، الكويت الوطنيNBK، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، مصر ايران للتنمية”.

أعلى سعر لـ الدولار

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان".


وسجل سعر الدولار نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك الاهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الاسلامي، أبوظبي الأول

 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة


ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه لدي بنك فيصل الاسلامي لـ 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع. 

سعر الدولار مال واعمال البنك المركزي اخبار مصر البنوك

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