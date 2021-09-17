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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص فى مشاجرة على محصول بالدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصيب 6 أشخاص فى مشاجرة بينهم على محصول ارض زراعية بقرية برمبال الجديدة التابعه لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية .

 

ورد إخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود اشاره لمركز. شركة منية النصر من إدارة تامين المستشفيات " مستشفى منية النصر "  بوصول كلا من عمر محمد حامد القصبى ٥٠ عام فلاح ومقيم قرية كفر علام دائرة المركز مصاب بجرح قطعى وكسر مضاعف بكف اليد اليسرى و نجل عمه محمد ابراهيم حامد القصبى ٣٠ عاما مقيم برمبال الجديده مصاب برش خرطوش بالذراع الأيسر والبطن و صديقيهما محمد خالد حسن ١٧ عاما نجار مسلح واحمد عبد الحميد جاد الحق ١٩ عاما كهربائى ومقيمان بندر الكردى ومصابان بخدوش وسجحات متفرقه بالجسم " طرف أول " و امير محمد احمد ٣١ عاما فلاح ومقيم برمبال الجديدة مصاب بجرح قطعى باليد اليسرى وفروة الرأس  وشقيقه محمد ٢١ عاما عامل ومصاب برش خرطوش "طرف ثان" وجميعهم تلقو العلاج وتصرح لهم بالخروج.

 

وبإنتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبسؤال الطرفان قرروا حدوث مشاداه كلاميه بينهم تطورت إلى مشاجره بينهم تعدى فيها كلا منهم على الاخر بالعصر والأيدى وسلام نارى بحوزة الثالث من الطرف الأول وفرد خرطوش بحوزة الاول من الطرف الثانى وذلك لوجود نزاع بينهم على محصول قطعة أرض زراعية زمام برمبال الجديدة  وبارشادهم تم ضبط السلاح المستخدم .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٨٧٦٩ لسنة ٢٠٢١ جنح منية النصر واخطرت النيابة العامه للتحقيق

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