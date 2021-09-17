المفتي: تولي المرأة للمناصب القيادية إعادة لحقوقها المسلوبة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الشريعة الإسلامية أوضحت حقوق المرأة، وكانت حاضرة بقوة في عهد الرسول.

وأضاف علام خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن تمكين المرأة وإتاحة المناصب القيادية لها هو إعادة لـ حقوقها المسلوبة.

وأكد شوقى علام أن تولى المرأة المناصب القيادية لا يتعارض مع الدين الحنيف، وهو ما تسعى إليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تطمح إليه رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورد الدكتور شوقى علام، على من يدَّعي أن المرأة لا تصلح أن تكون قاضية، لأن شهادتها نصف شهادة الرجل؛ قائلًا: التطور في أدلة الإثبات لم يعد يفرّق بين الرجل والمرأة في قضايا كثيرة جدًّا فالمرأة عنصر أساسي في الإثبات، أو قد تكون وحدها مع قرائن أخرى عاملًا من عوامل الإثبات ما دام القاضي يطمئن إلى أدلة الثبوت وإلى شهادتها، ويرى أنها صادقة؛ فإنه يبني الحكم عليها.



وف سياق آخر، علق الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان.

وقال مفتى الجمهورية إنني كمواطن، أفخر؛ كوني من أبناء هذا الوطن، وفى دولة قوية، تهتم بكافة جوانب حقوق الانسان ولا تقصي أحدا من أبنائها كما فعل الغير.

وأشار المفتى، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتضمن خطة وإطارا زمنيا لترسيخ حقوق الإنسان.

