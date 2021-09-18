لقاءات أدبية وورش قصصية وأفلام سينما بأسيوط

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، سلسلة من اللقاءات الأدبية لنوادي الأدب بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

عقد نادى أدب بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر أمسية شعرية بالنادى برئاسة الأديب عبدالغني مسعود وبإشراف محمد سيد ابراهيم، بدأت فعاليات اللقاء بكلمة ترحيبية عبد الغني مسعود والذي أكد أن نادي الأدب بثقافة القوصية يرحب بكل المواهب الشابة ويقدم لهم كل الدعم، وأن برنامج نادي الأدب يقدم باقة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية لاثراء المحتوي الثقافي والأدبي بالقوصية في كل نواحي الأدب، وقدم الأدباء بعض القصائد الشعرية الجديدة وانتقاء افضل المواهب الأدبية الشابة ومناقشتها فيما يتعلق باللغويات والقافية الشعرية، بمشاركة متميزة للشاعر مدثر الخياط وباقة من شعراء وأدباء اسيوط.

قدم نادى القصة بقصر ثقافة أسيوط ورشة قصصية لفن كتابة القصة ضمن فعاليات اللقاء الأسبوعي للنادى، وذلك لشرح الترقيم أو الترفيد نظام من الحركات والعلامات التي تستعمل في تنظيم الكتابة تستعمل علامات الترقيم في الفصل بين كلمات أو أجزاء من الجملة، وقدم الطاهر شرح مفصل لعلامات الترقيم وهي علامات ورموز متفق عليها توضع في النص المكتوب بهدف تنظيمه، وطرح ايمن رجب شرح مفصل عن عناصر القصة وكيفية كتابتها بجانب عرض ومناقشة الأعمال القصصية للمواهب الشابة، وذلك بجانب عروض متنوعه لأفلام سينما الأطفال ببهو القصر.