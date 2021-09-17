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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نوران جوهر تتوج بلقب بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش

نوران جوهر تتو بلقب
نوران جوهر تتو بلقب بطولة مصر الدولية المفتوحة للإسكواش

توجت نوران جوهر لاعبة نادي وادي دجلة والمصنفة الثاني عالميا بلقب بطولة مصر المفتوحة الدولية للإسكواش والتي أقيمت خلال الفترة من 10 سبتمبر حتى يوم 17 من الشهر الجاري بمنطقة سفح الأهرامات.


ونجحت نوران جوهر في الفوز على المصنفة الأولى عالميا في النهائي نور الشربيني بنتيجة 3-2 والذي استمر لمدة 64 دقيقة.


وجاءت نتيجة الأشواط 11-7 و11-4 و5-11 و7-11 و12-10.


وشهدت البطولة تفوق مصري في جميع الأدوار حيث شهد الدور ربع النهائي تواجد 12 لاعبة ولاعبة من مصر في تميز وسيطرة مصرية على مجريات البطولة.


وتشهد البطولة والتي تعتبر واحدة من أكبر 8 بطولات بلاتينية عالمية، مشاركة 96 من لاعبي الاسكواش بالعالم من السيدات والرجال من 26 دولة مختلفة، حيث يبلغ مجموع الجوائز المالية 540 ألف دولار.


الجدير بالذكر، أن نور الشربيني توجت بلقب البطولة الماضية بعد فوزها على زميلتها نوران جوهر، فيما حصد علي فرج لقب الرجال بعد فوزه على زميله الآخر طارق مؤمن.

 

نوران جوهر بطولة مصر المفتوحة الدولية للإسكواش نور الشربيني طارق مؤمن

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