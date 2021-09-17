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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبيرة توضح أسباب فرض بايدن عقوبات ضد إثيوبيا

بايدن ونظيره الأثيوبى
بايدن ونظيره الأثيوبى

قالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام، إن التجاوزات الإثيوبية في تيجراي، كبيرة ومتعددة، ومرتبطة بانتهاكات، خاصة جرائم “القتل، الاغتصاب، تشويه الجثث والأفراد على قيد الحياة”، وهي توصف بانتهاكات ضد الإنسانية.

 

وأضافت "الطويل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلام عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية mbc مصر، أن السودان أعلن مؤخرا وصول 30 جثة له من إثيوبيا، والذي يشير بدوره إلى كمية الجرائم التى جرت في إقليم تيجراي، وفقا للإعدام بسبب الهوية، ولعدم وجود أفق وطني في إثيوبيا .


وأشارت إلى أن إثيوبيا تمارس انتهاكات قتل وفقا للهوية، يتخللها نزعة انتقامية كبرى، وتداعيات هذا الصراع على المستوى الإنساني كبيرة، وهناك إعاقات لوصول المساعدات الإنسانية؛ على اعتبار أن منع الإمدادات، سيتسبب فى تأثير على الموازين العسكرية.


ونوهت بأن الموازين العسكرية حتى الآن بين الأطراف، متساوية، ومن غير المتوقع أن يحسم هذا الصراع قريبا، وذلك رغم العقوبات الأمريكية ضد الجانب الإثيوبي، والتى تتضمن قطع المساعدات الإنسانية والاقتصادية، وتقييد حركة أشخاص، مسئولين عن تدهور الموقف في إقليم تيجراي بإثيوبيا .
 

ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، على أمر تنفيذي، يقضي بإنشاء نظام عقوبات جديد بحق المسؤولين عن استمرار الأزمة الحالية في إثيوبيا.

 

وأشار بايدن إلى أن هناك أنشطة تهدد سلام وأمن واستقرار إثيوبيا والقرن الإفريقي بشكل أوسع، بما في ذلك أعمال عنف وفظائع واسعة النطاق ومخالفات حقوقية خطيرة، بالإضافة إلى الحيلولة دون تنفيذ العمليات الإنسانية.

 

وحذر الرئيس الأمريكي من أن هذه الأنشطة "تشكل خطرا استثنائيا وغير عادي على أمن الولايات المتحدة القومي وسياساتها الخارجية"، مضيفا: "لذلك أعلن حالة طوارئ وطنية للتعامل مع هذا التهديد".

 

 

اثيوبيا إقليم تيجراي تيجراي mbc مصر

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