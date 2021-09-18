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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية|"سكن" توقع 3 اتفاقيات لتوفير خدمات للأسر الأشد احتياجا

برنامج سكن
برنامج سكن

وقّعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن"، اليوم، ثلاث اتفاقيات لتوفّير عدد من الوحدات السكنية للأسر الأشد حاجة من مستفيدي الجمعيات الخيرية في عدة مدن، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بهدف تعزيز مشاركة القطاع غير الربحي لتوفير الوحدات السكنية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي.


قال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية "واس"، أن  التوقيع جاء  خلال تدشين وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المقر الجديد لمؤسسة "سكن"، وكانت الاتفاقية الأولى مع وكالة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتجربة العميل وخدمات العملاء، ومثلها وكيل الوزارة الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، والاتفاقية الثانية مع مؤسسة الشيخ عبدالله الراجحي الخيرية ومَثلها صالح عبدالله الراجحي، والثالثة مع مؤسسة حياة الخيرية ووقعها نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة المهندس فيصل السمنودي.

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وأشاد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بجهود مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" في قطاع الإسكان التنموي لتمكين الأسر الأشد حاجة من تملك المسكن الملائم، ما أسهم في خدمة أكثر من 28 ألف فرد بمساهمات مجتمعية تجاوزت قيمتها نصف مليار ريال، لافتاً إلى تحقيق المؤسسة نتائج مميزة نظير تميزها في مجالي التشغيل والحوكمة.


وأشار إلى دور وحدة كبار المانحين وشراكتها الفاعلة مع مؤسسة "سكن" وهي شراكة نوعية تسهم في توفير المساكن للأسر الأشد حاجة، في ظل الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – يحفظهما الله- لقطاع الإسكان والذي يهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للأسر السعودية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة التملك للأسر السعودية بالتكامل بين القطاعات.


ثمن رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" الدكتور زياد الحقيل، الدعم غير المحدود التي تحظى به المؤسسة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده مشيدًا بالجهود التي تقدمها منظومة الإسكان لتوفير الحلول السكنية الملائمة والمستدامة لجميع الفئات بما في ذلك الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع غير الربحي.


يُذكر أن مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية "سكن" حققت الكثير من الإنجازات في عامها الأول وأسهمت بشكل فعال في تطوير الحلول السكنية والتمويلية وتعزيز المشاركة المجتمعية والعطاء المجتمعي من خلال منصة جود الإسكان التي حققت أكثر من نصف مليار ريال، ما ساعد في زيادة مساهمات كبار المانحين ودعم جهود الجمعيات الأهلية لتوفير الحلول السكنية في جميع مناطق المملكة.
 

اقتصاد السعودية اخبار الخليج برنامج سكن الوحدات السكنية مال واعمال

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