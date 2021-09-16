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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية.. إصدار تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

ارشيفية
ارشيفية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين للهيئة خلال شهر أغسطس 2021م.


وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد كشفت الهيئة عن إجمالي الشكاوى التي رفعت من المسافرين على الناقلات الجوية خلال شهر أغسطس الماضي التي بلغت (378) شكوى، ورصد المؤشر أن الخطوط الجوية السعودية جاءت كأقل شركات الطيران شكاوى بواقع (9) شكاوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أغسطس وصلت إلى 64%، بينما حل طيران ناس ثانياً بواقع (16) شكوى لكل 100 ألف مسافر خلال الشهر الماضي وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 78%، وجاء ثالثًا طيران أديل حيث وصل عدد الشكاوى إلى (22) شكوى لكل 100 ألف مسافر وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 74%، وجاء أكثر تصنيفات الشكاوى تداولاً لشهر أغسطس عن استرجاع قيمة التذاكر أولاً ثم إلغاء الرحلات، ثم رفض الإركاب، وتأخير الرحلات.
 

وأوضحت الهيئة أن مؤشر تصنيف مقدمي خدمات المطارات، أشار إلى حصول مطار الملك فهد الدولي بالدمام على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبتة 0.2% لكل 100 ألف مسافر خلال شهر أغسطس وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يزيد اعداد المسافرين فيها عن 6 مليون مسافر سنوياً بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%، كما حصل مطار الملك عبدالله الدولي بجازان على أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة وذلك في المؤشر الخاص بالمطارات الدولية التي يقل اعداد المسافرين فيها عن 6 مليون مسافر سنوياً بما نسبته 2% لكل 100 ألف مسافر بواقع 3 شكاوى وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 80%، وأخيراً في المؤشر الخاص بالمطارات الداخلية كان مطار بيشة هو أقل المطارات من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة بما نسبته 4% لكل 100 الف مسافر بواقع شكوى واحدة وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد وصلت إلى 100%.
 

وأوضحت الهيئة أن إصدار التقرير الشهري لمؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات (من حيث الشكاوى المرفوعة للهيئة)، يهدف إلى تقديم معلومات للمسافرين عن أداء مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات في حل شكاوى عملائهم؛ ليتمكن المسافرون من اختيار مقدم الخدمة المناسب، فضلاً عن تعزيز الشفافية وإظهار مصداقية الهيئة وحرصها على شكاوى المسافرين وتحفيز المنافسة العادلة بين مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات لتطوير وتحسين الخدمات.
 

يذكر أن الهيئة وفرت قنوات تواصل متعددة على مدار الساعة لتحقيق ضمان التفاعل مع المسافرين ورواد المطار عن طريق قنوات الاتصال التالية: مركز الاتصال الموحد (8001168888)، وخدمة (واتس آب) عبر الرقم 0115253333، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني حيث تتلقى الهيئة الشكاوى عبر تلك القنوات التي تنوعت ما بين إصدار بطاقات الصعود، وتعامل الموظفين وخدمة ذوي الإعاقة والحركة المحدودة، وغيرها.
 

وأعدت الهيئة كتيباً يتضمن إرشادات لكيفية التعامل مع شكاوى المسافرين في المطارات، وجرى تعميمه على مشغلي المطارات حيث يحدد الضوابط واتفاقيات مستوى الخدمة التي يجب الالتزام بها لجميع أنواع الشكاوى والاستفسارات، إلى جانب تدريب موظفي شركات الطيران الوطنية وشركات الخدمات الأرضية ممن لهم علاقة مباشرة بالمسافرين على الالتزام باللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء، وذلك عن طريق ورش عمل تقام لهم من حين لآخر.

الهيئة العامة للطيران المدني السعودي مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات اقتصاد السعودية اليوم مطار الملك عبدالله الدولي الخطوط الجوية السعودية

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