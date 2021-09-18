عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

استعدادا لمواجهة السحابة السوداء.. شعراوي: منع الحرق المكشوف للقمامة.. تشجيع الشباب على إقامة مشروعات كبس قش الأرز بقروض من «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
  • وزير التنمية المحلية:
  • السحابة السوداء تحدث في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام في 8 محافظات
  • تنظيم عمل المنشآت الملوثة خلال فترة السحابة السوداء
    منع الحرق المكشوف للقمامة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية
    تشكيل لجنة في كل محافظة مسار إليها للسيطرة والتنفيذ
  • منع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية
  • التخلص من المتولد اليومى من القمامة لمنع تراكمها
  • تفعيل عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة أى طوارئ
     

فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء" والتى تحدث خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق الجيد مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، تنفيذا للتكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف، والتى تضم وزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة.

 

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إصدار كتاب دوري للمحافظات المشار إليها لتشكيل لجنة من الجهات المعنية بكل منها للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة.


وقال اللواء محمود شعراوى إن اللجنة المشكلة فى كل محافظة من المحافظات الثمانية ستقوم بتنظيم عمل المنشآت الملوثة مثل “مكامير فحم – مسابك - مصانع طوب ... إلخ”، خلال فترة موسم السحابة السوداء مع وقف تشغيل الصناعات الملوثة ووقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة طول العام لمدة 6 أشهر بداية من أول سبتمبر الحالى حتى نهاية فبراير 2022، وكذا مراعاة عدم تشغيلها نهائيا فى الأماكن التى تزيد فيها نسب التلوث بمحافظتى القليوبية والشرقية.

 

وشدد وزير التنمية المحلية على قيام اللجان بالمرور الدوري في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من خلال تحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف بصفة فورية مع المتابعة الدورية لجهود وزارة النقل لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية، وتكليف الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى بصفة فورية لمنع تراكم المخلفات وتفعيل عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة أى طوارئ.

 

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أهمية تكثيف حملات التوعية فى القرى وقيام لجان نوعية مشتركة من الوحدات المحلية من المشرفين الزراعيين والقيادات الطبيعية بالقرى والوحدات المحلية وفرع جهاز شؤن البيئة بالمحافظة بتوعية وتشجيع الفلاحين على كبس قش الأرز وتدوير المخلفات الزراعية واستخدامها كعلف حيوانى وخلافه.


ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات لكبس قش الأرز والمخلفات الزراعية وإعطاء الأولوية لهم فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية وبرنامج “مشروعك” لمساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم من ناحية والمساعدة فى الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.

 

وشدد  اللواء محمود شعراوى على أهمية المتابعة الجيدة على أرض الواقع من الفرق التنفيذية  بالمحافظات التى تضم جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل مع المحافظات على منع التراكمات الخاصة بالقمامة وغلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات.


وأضاف وزير التنمية المحلية  أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة، وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتى البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ، خاصة أي حرق عشوائى للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة  والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخلفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

السحابة السوداء الحرق المكشوف كبس قش الأرز مشروعك وصندوق التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

موضوعات متعلقة

شعراوى: منع الحرق المكشوف للقمامة وتشجيع الشباب لإقامة مشروعات لكبس قش الأرز

شعراوي: لأول مرة تنفيذ دورة قادة المستقبل للسيدات من سن 30 إلى 40 عاما

ترشيحاتنا

المجلس التصديري للطباعة: 43% ارتفاعاً في صادرات القطاع أول 8 أشهر

سفير فرنسا: أستراليا ارتكبت خطأ جسيما بالتراجع عن صفقة الغواصات‎‎

شاهد.. تجهيزات جديدة لـ السيارة ياريس GR موديل 2022

أوباما وترامب في قضية واحدة أمام محكمة إيرانية اتهمتهما باغتيال علمائها

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

السعودية تواصل تسجيل أرقام متدنية في إصابات كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي فستان رانيا يوسف

تركي آل الشيخ يتبنى صفقة من العيار الثقيل بطلها باريس سان جيرمان

هعتزل التمثيل.. محمد هنيدي يفاجئ متابعيه عبر تويتر

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

وفاة محسن المنسي شبيه الرئيس السابق أنور السادات بطنطا

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

أرجو عدم الزج باسمي.. تركي آل الشيخ يرد على رئيس نادى الزمالك

شرط واحد لدخول الطلاب حرم جامعة القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها الإغماء.. شاهد لحظة سقوط فنانة شهيرة في حفل موريكس مور|فيديو

من اجل إنقاذ ابنها.. أم تصارع أسدا مفترسا بالأيدي واللكمات|فيديو

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

فيديو

قلم 15 سم.. بهذه الأدوات استخرج أسرى سجن جلبوع حريتهم

يجوز أم لا يجوز .. حكم بناء مسجد على الطراز الفرعوني

اختنقوا.. وفاة أب و3 من أبنائه في مصنع مخلل

ظاهرة حيّرت الأطباء.. سيدة صينية لم تنم طوال حياتها

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: تدشين النجمة العاشرة

آيات الجارحي تكتب عن مبادرة خضوع المقبلين على الزواج للكشف الطبي النفسي

ليلى موسى تكتب: من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام

جمال قرين يكتب: التوك توك 

بيري محمد تكتب: أسـاطـير وملوك الصالات يتألقون

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستحيل ليس مصرياً

إبراهيم شعبان

الكلمة الفصل في ليبيا

د. محمد مبروك

المغامرات الأمريكية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ