استعدادا لمواجهة السحابة السوداء.. شعراوي: منع الحرق المكشوف للقمامة.. تشجيع الشباب على إقامة مشروعات كبس قش الأرز بقروض من «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية:

السحابة السوداء تحدث في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام في 8 محافظات

تنظيم عمل المنشآت الملوثة خلال فترة السحابة السوداء

منع الحرق المكشوف للقمامة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية

تشكيل لجنة في كل محافظة مسار إليها للسيطرة والتنفيذ

منع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية

التخلص من المتولد اليومى من القمامة لمنع تراكمها

تفعيل عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة أى طوارئ



فى إطار الاستعدادات التى تقوم بها وزارة التنمية المحلية لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء" والتى تحدث خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر من كل عام، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بالتنسيق الجيد مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية، لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، تنفيذا للتكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة هذا الملف، والتى تضم وزراء التنمية المحلية والبيئة والزراعة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إصدار كتاب دوري للمحافظات المشار إليها لتشكيل لجنة من الجهات المعنية بكل منها للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة.



وقال اللواء محمود شعراوى إن اللجنة المشكلة فى كل محافظة من المحافظات الثمانية ستقوم بتنظيم عمل المنشآت الملوثة مثل “مكامير فحم – مسابك - مصانع طوب ... إلخ”، خلال فترة موسم السحابة السوداء مع وقف تشغيل الصناعات الملوثة ووقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة طول العام لمدة 6 أشهر بداية من أول سبتمبر الحالى حتى نهاية فبراير 2022، وكذا مراعاة عدم تشغيلها نهائيا فى الأماكن التى تزيد فيها نسب التلوث بمحافظتى القليوبية والشرقية.

وشدد وزير التنمية المحلية على قيام اللجان بالمرور الدوري في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من خلال تحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف بصفة فورية مع المتابعة الدورية لجهود وزارة النقل لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية، وتكليف الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى بصفة فورية لمنع تراكم المخلفات وتفعيل عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة أى طوارئ.

ولفت اللواء محمود شعراوى إلى أهمية تكثيف حملات التوعية فى القرى وقيام لجان نوعية مشتركة من الوحدات المحلية من المشرفين الزراعيين والقيادات الطبيعية بالقرى والوحدات المحلية وفرع جهاز شؤن البيئة بالمحافظة بتوعية وتشجيع الفلاحين على كبس قش الأرز وتدوير المخلفات الزراعية واستخدامها كعلف حيوانى وخلافه.



ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات لكبس قش الأرز والمخلفات الزراعية وإعطاء الأولوية لهم فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية وبرنامج “مشروعك” لمساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم من ناحية والمساعدة فى الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية المتابعة الجيدة على أرض الواقع من الفرق التنفيذية بالمحافظات التى تضم جميع الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل مع المحافظات على منع التراكمات الخاصة بالقمامة وغلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات.



وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة، وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتى البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ، خاصة أي حرق عشوائى للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخلفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.