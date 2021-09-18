بفستان فوشيا.. سمية الخشاب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

حرصت الفنانة سمية الخشاب، على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وخطفت سمية الخشاب، الأنظار إليها حيث ارتدت فستان فوشيا طويل أظهر جمال قوامها الممشوق، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.



كان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب أغنية «أوعدك» مع المطرب عمر كمال، وتعد الأغنية هي التعاون الأول بين عمر كمال وسمية الخشاب، وبوابة دخول سمية لعالم أغاني المهرجانات الشعبية.



وتقول كلمات الأغنية، «أوعدك، عمري في يوم يا حبيبتي ما أخونك، هفضل جمبك بقى وهصونك، بعشق اسمك كل جنونك، لما تبصي بقى بعيونك،” وتكمل سمية الخشاب الأغنية قائلة: “يا ولا، أنا جامدة وضد الكسر، أنا عاوزه في كل بلد بقى قصر، أنا متلقبة كده ملبن مصر، بيمشوا ورايا لحد العصر».