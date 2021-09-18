للمرة الثانية خلال الموسم.. الجماهير تقتحم ملعب مباراة لانس وليل | والشرطة الفرنسية تتدخل

توقفت مباراة لانس ضد ليل بعد الشوط الأول في الدوري الفرنسي اليوم السبت، بسبب شغب الجماهير حتي تم استئناف المباراة بعد تدخل الشرطة.



وقامت جماهير لانس بالنزول إلى أرضية ملعب "بوليرت ديليليس" بعد نهاية الشوط الأول من اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي وانتهى بالتعادل السلبي.

واتجهت جماهير لانس إلى المدرج الخاص بجماهير فريق ليل التي جاءت لمساندة فريقها، قبل أن تتدخل قوات مكافحة الشغب من أجل الفصل بين الجمهورين.



وفي وقت سابق من الشهر الحالي، خصمت رابطة الدوري الفرنسي نقطتين من نيس، واحدة منهما مع إيقاف التنفيذ بسبب شغب جماهيره ضد أولمبيك مارسيليا وإلقاء الألعاب النارية واقتحام الملعب.